Εγκαίνια σήμερα για το νέο ASO Hotel στο λιμάνι της Καλαμάτας

Μια νέα πρόταση φιλοξενίας και εστίασης προστίθεται στον τουριστικό χάρτη της Καλαμάτας, με τα εγκαίνια του ASO Hotel να πραγματοποιούνται σήμερα στις 8.30 μ.μ., στις παλιές αποθήκες του ΑΣΟ, στη συμβολή των οδών Ψαρών 148 και Θερμοπυλών, στην περιοχή του λιμανιού.

Το ιστορικό κτίριο του Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού, άρρηκτα συνδεδεμένο με την παραγωγική και εμπορική ιστορία της μεσσηνιακής πρωτεύουσας, μεταμορφώθηκε σε ένα σύγχρονο ξενοδοχείο 4 αστέρων, διατηρώντας παράλληλα τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη μνήμη του χώρου.

Το νέο ξενοδοχείο διαθέτει 17 δωμάτια στον πρώτο όροφο, ενώ στο ισόγειο θα λειτουργεί εστιατόριο με έμφαση στη μεσσηνιακή κουζίνα, ανοιχτό τόσο για τους επισκέπτες του ξενοδοχείου όσο και για το κοινό της πόλης.

Πίσω από το επενδυτικό εγχείρημα βρίσκονται οι επιχειρηματίες Γιάννης Κολοβός και Κατερίνα Γυφτέα, οι οποίοι μετά το ξενοδοχείο «ΗΡΑ» στο κέντρο της Καλαμάτας, επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους και στην παραλιακή ζώνη της πόλης. Με τα εγκαίνια του ASO Hotel, ένα ιστορικό σημείο της Καλαμάτας αποκτά νέα ζωή, συνδέοντας το παρελθόν της πόλης με τη σύγχρονη φιλοξενία και τη γαστρονομική ταυτότητα της Μεσσηνίας.