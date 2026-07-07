Διεθνής προβολή για τα Peloponnese Trails

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ), ολοκλήρωσε με επιτυχία τη φιλοξενία του Αμερικανού ταξιδιωτικού δημοσιογράφου και δημιουργού ταξιδιωτικού περιεχομένου Joe Baur, στο πλαίσιο ταξιδιού εξοικείωσης (fam trip) που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας ΕΟΤ Αμερικής.

Ο Joe Baur, με έδρα το Βερολίνο, συνεργάζεται με διεθνή μέσα όπως το CNN Travel, το Men’s Journal και το Wandermagazin, ενώ εξειδικεύεται στον τουρισμό περιπέτειας, την πεζοπορία και το βιωματικό ταξιδιωτικό περιεχόμενο.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Πελοπόννησο, γνώρισε τρία από τα σημαντικότερα πεζοπορικά μονοπάτια της περιοχής, βιώνοντας από κοντά τη φιλοσοφία του νέου τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας.

Η διαδρομή ξεκίνησε από το Menalon Trail, ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα πιστοποιημένα μονοπάτια της Ευρώπης, συνεχίστηκε στο Apollo Trails, όπου ο δημοσιογράφος ακολούθησε τη διαδρομή από τον Ναό του Επικούριου Απόλλωνα έως το όρος Λύκαιο, συνδυάζοντας φύση, ιστορία, μυθολογία και αρχαιολογία, ενώ ολοκληρώθηκε με τμήμα του Messinia Trail, αναδεικνύοντας το μοναδικό φυσικό και πολιτιστικό τοπίο της Μεσσηνίας.

Η δράση εντάσσεται στη στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη διεθνή προβολή των Peloponnese Trails, ενός ολοκληρωμένου δικτύου πεζοπορικών διαδρομών που φιλοδοξεί να καταστήσει την Πελοπόννησο έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς πεζοπορίας και υπαίθριων δραστηριοτήτων στη Μεσόγειο.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Πελοποννήσου, Θάνος Μιχελόγγονας, δήλωσε:

«Η διεθνής προβολή της Πελοποννήσου μέσα από καταξιωμένους δημοσιογράφους και εξειδικευμένα μέσα αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής μας. Με την καθοδήγηση του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού επενδύουμε σε αυθεντικές εμπειρίες που συνδυάζουν τη φύση, τον πολιτισμό, την ιστορία και τη φιλοξενία μας, δημιουργώντας ένα τουριστικό προϊόν με διεθνή απήχηση και προοπτική για όλες τις εποχές του χρόνου».