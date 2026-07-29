Εκρηκτική άνοδος της επιβατικής κίνησης το 2026: 22,7% πάνω οι διεθνείς αφίξεις στο Αεροδρόμιο Καλαμάτας!

Εκρηκτική άνοδο καταγράφει η επιβατική κίνηση του Αερολιμένα Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος», καθώς οι αφίξεις επιβατών διεθνών πτήσεων αυξήθηκαν κατά 26,2% τον Ιούνιο και κατά 22,7% συνολικά στο πρώτο εξάμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας ότι η φετινή χρονιά εξελίσσεται στην καλύτερη στην ιστορία του Αεροδρομίου. Οι αφίξεις εξωτερικού τον Ιούνιο ανήλθαν σε 34.153 επιβάτες, έναντι 27.071 τον αντίστοιχο μήνα του 2025, ενώ στο εξάμηνο έφτασαν τις 68.414, από 55.765 πέρυσι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο του 2026 ταξίδεψαν από και προς το αεροδρόμιο Καλαμάτας συνολικά 135.290 επιβάτες με 1.602 πτήσεις. Από αυτές, οι 945 ήταν διεθνείς πτήσεις, μεταφέροντας συνολικά 124.878 επιβάτες εξωτερικού, ενώ στην εσωτερική κίνηση πραγματοποιήθηκαν 227 πτήσεις με 9.237 επιβάτες. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν 430 πτήσεις αεροταξί με 1.162 επιβάτες.

Ο Ιούνιος ήταν ο ισχυρότερος μήνας της χρονιάς μέχρι σήμερα. Καταγράφηκαν συνολικά 675 πτήσεις και 66.640 επιβάτες, έναντι 534 πτήσεων και 43.207 επιβατών τον Μάιο. Στην εσωτερική κίνηση πραγματοποιήθηκαν 69 πτήσεις με 1.488 αφίξεις και 1.640 αναχωρήσεις, ενώ στις διεθνείς πτήσεις καταγράφηκαν 452 πτήσεις με 32.383 αφίξεις και 30.664 αναχωρήσεις. Στην επιβατική κίνηση των διεθνών πτήσεων περιλαμβάνονται και οι αφίξεις του Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου, με αποτέλεσμα το εξάμηνο να κλείνει με ιστορικό υψηλό.

Στο σύνολο του εξαμήνου, η εσωτερική κίνηση περιλαμβάνει 4.391 αφίξεις και 4.846 αναχωρήσεις επιβατών. Στις διεθνείς πτήσεις καταγράφηκαν 66.644 αφίξεις και 58.234 αναχωρήσεις, ενώ στα αεροταξί πραγματοποιήθηκαν 682 αφίξεις και 480 αναχωρήσεις.

Η εξέλιξη των αφίξεων επιβατών διεθνών πτήσεων αποτυπώνει τη δυναμική που έχει αποκτήσει το αεροδρόμιο. Μετά τις 108 αφίξεις του Φεβρουαρίου, τις 3.021 του Μαρτίου, τις 8.688 του Απριλίου και τις 22.444 του Μαΐου, ο Ιούνιος έκλεισε με νέο ιστορικό υψηλό στις 34.153 αφίξεις. Αντίστοιχα, το πρώτο εξάμηνο του 2026 αποτελεί με διαφορά το καλύτερο στην ιστορία του αεροδρομίου, ξεπερνώντας κατά 12.649 επιβάτες το προηγούμενο ρεκόρ του 2025.

Τα στοιχεία της ΥΠΑ επιβεβαιώνουν ότι η τουριστική ζήτηση για τη Μεσσηνία συνεχίζει να ενισχύεται με ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς, σε μια περίοδο κατά την οποία δρομολογείται η ανάληψη και τυπιά της διαχείρισης του αεροδρομίου από την κοινοπραξία Fraport – Delta Airport Investments – Πηλέας, δημιουργώντας ακόμη υψηλότερες προσδοκίες για τη συνέχεια της χρονιάς.

Περισσότερα στοιχεία παρουσιάζονται στους πίνακες: