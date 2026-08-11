Νέο τουριστικό χάρτη δημιούργησε ο Δήμος Καλαμάτας

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωσή του, ο Δήμος προχώρησε στον σχεδιασμό και κυκλοφορία ενός νέου, λεπτομερή τουριστικού χάρτη της πόλης, συμπληρώνοντας το ευρύ φάσμα του διαθέσιμου φυσικού υλικού προώθησης και ενημέρωσης επισκεπτών (τουριστικός οδηγός, φυλλάδιο πεζοπορικών διαδρομών, αναμνηστικά card postal και σελιδοδείκτες, κάρτες θεματικών διαδρομών, αφίσες και banners).

Ο χάρτης, διαθέσιμος σε ελληνικά και αγγλικά, περιέχει τα κύρια αξιοθέατα και σημεία ενδιαφέροντος της Καλαμάτας και δίνει την ευκαιρία στους επισκέπτες να εξερευνήσουν την πόλη και να σχεδιάσουν διαδρομές που καλύπτουν τα ενδιαφέροντά τους. Οι χάρτες θα διανέμονται στα κεντρικά σημεία επικοινωνίας επισκεπτών, όπως το Visitor Center του Ιστορικού Δημαρχείου και τα Info Points της παραλίας και του Visit Peloponnese στο αεροδρόμιο.

Παράλληλα, ο Δήμος έχει προετοιμάσει ειδική έκδοση των χαρτών για διανομή στις τουριστικές επιχειρήσεις της πόλης οι οποίες θα μπορούν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα δικαιώματα χρήσης, να προσθέτουν τις δικές τους πληροφορίες και να τυπώνουν για διανομή στους πελάτες τους.

Με βάση την ίδια ενημέρωση, ο Δήμος Καλαμάτας παραμένει προσηλωμένος στην προσπάθεια να ενισχύει το τουριστικό προϊόν της πόλης με δράσεις και υλικό που αναδεικνύουν τα διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά του προορισμού “Καλαμάτα”.