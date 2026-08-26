Ο τζίρος το δεύτερο τρίμηνο του 2026 στη Μεσσηνία: Μείωση σε εστίαση και αύξηση σε καταλύματα

Για έκτο συνεχόμενο τρίμηνο μειώθηκε ο τζίρος των επιχειρήσεων εστίασης στη Μεσσηνία, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Αντίθετα, αύξηση παρουσίασε ο κύκλος εργασιών των καταλυμάτων, ξεπερνώντας μάλιστα τον πανελλαδικό μέσο όρο.

Ο τζίρος της εστίασης στη Μεσσηνία περιορίστηκε στα 37,36 εκατ. ευρώ, από 40,95 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας πτώση 8,8%. Είχε προηγηθεί μείωση 14,8% το πρώτο τρίμηνο του έτους. Η κάμψη στη Μεσσηνία ήταν μεγαλύτερη από εκείνη που καταγράφηκε τόσο στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (-6,6%) όσο και στο σύνολο της χώρας (-2,5%).

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ο τζίρος της εστίασης μειώθηκε στα 136,32 εκατ. ευρώ, από 145,99 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Αργολίδα με 12,1% και ακολούθησαν η Μεσσηνία με 8,8%, η Λακωνία με 5,9%, η Αρκαδία με 3,7% και η Κορινθία με 1,2%. Πανελλαδικά, ο κύκλος εργασιών του κλάδου διαμορφώθηκε στα 3,16 δισ. ευρώ, έναντι 3,24 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Σε πανελλαδική κλίμακα, τη μεγαλύτερη μείωση στην εστίαση μεταξύ των μεγάλων περιοχών κατέγραψε η Αχαΐα (-11,7%) και τη μεγαλύτερη αύξηση η Πάρος (+6,1%).

Καλύτερη ήταν η εικόνα στα καταλύματα της Μεσσηνίας. Ο τζίρος αυξήθηκε κατά 7,8% και ανήλθε στα 18,45 εκατ. ευρώ, από 17,12 εκατ. ευρώ πέρυσι. Η αύξηση ήταν μεγαλύτερη από την πανελλαδική μεταβολή κατά 6,1%, ενώ περιόρισε τις απώλειες από την πτώση 20% που είχε καταγραφεί το πρώτο τρίμηνο.

Παρά την άνοδο στη Μεσσηνία, ο συνολικός τζίρος των καταλυμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου μειώθηκε κατά 0,9%, στα 54,51 εκατ. ευρώ από 55,03 εκατ. ευρώ. Πτώση κατέγραψαν η Κορινθία κατά 7%, η Λακωνία κατά 4,7%, η Αρκαδία κατά 4,1% και η Αργολίδα κατά 3,7%. Στο σύνολο της χώρας ο τζίρος των καταλυμάτων έφτασε τα 3,30 δισ. ευρώ, έναντι 3,11 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Τη μεγαλύτερη αύξηση πανελλαδικά το δεύτερο τρίμηνο σημείωσε η Θεσσαλονίκη (+13,8%), ενώ μείωση καταγράφηκε στη Μύκονο (-1,5%).