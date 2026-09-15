Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας: Στο επίκεντρο τα προβλήματα των αθλητικών εγκαταστάσεων

Όπως υποστήριξε, οι εργολαβίες που είναι εγκατεστημένες στον χώρο δημιουργούν προβλήματα στις υποδομές, με αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί φθορές στον στίβο.

Παράλληλα, έθεσε ζητήματα που αφορούν τους χώρους κάτω από τις κερκίδες, ενώ αναφέρθηκε και σε όργανα γυμναστικής που, όπως είπε, παραμένουν εκτεθειμένα χωρίς επαρκή προστασία. Ο κ. Τζαμουράνης τόνισε ότι απαιτείται συνολική μέριμνα για τις εγκαταστάσεις, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως δεν μπορεί από τη μία να γίνονται παρεμβάσεις βελτίωσης και από την άλλη να προκαλούνται νέες φθορές.

Απαντώντας, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος ανέφερε ότι τα όργανα είναι καλυμμένα, ενώ σε ό,τι αφορά τη ζημιά στον στίβο σημείωσε πως το θέμα θα διευθετηθεί και ότι την ευθύνη θα αναλάβει όποιος διαπιστωθεί πως την προκάλεσε.

Ξεχωριστή αναφορά έγινε και στο Κλειστό Γυμναστήριο της Τέντας από τον δημοτικό σύμβουλο της παράταξης «Καλαμάτα Μετά» Βασίλη Κανάκη.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των προπονήσεων διαφορετικών ομάδων θα πρέπει να βρεθεί τρόπος ώστε να γίνεται καθαρισμός του παρκέ. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην απουσία φροντιστή του γηπέδου και πρότεινε να εξεταστεί η δυνατότητα τα σωματεία που χρησιμοποιούν την εγκατάσταση να καταβάλλουν ένα συμβολικό ποσό, με στόχο να εξασφαλίζεται ένας αγωνιστικός χώρος σε όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση για τις προπονήσεις.

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Γιώργος Φάβας σημείωσε ότι την ευθύνη για τη φροντίδα του αγωνιστικού χώρου έχουν και τα ίδια τα σωματεία, ανεξαρτήτως αθλήματος, με τη λογική ότι παραλαμβάνουν έναν καθαρό χώρο και οφείλουν να τον παραδίδουν στην ίδια κατάσταση. Ειδικά για την Τέντα, πρόσθεσε ότι οι προπονήσεις ολοκληρώνονται αργά το βράδυ, γεγονός που θα σήμαινε ότι για συνεχή παρουσία προσωπικού καθαριότητας θα απαιτούνταν αντίστοιχη απασχόληση μέχρι αργά.

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο Θανάσης Βασιλόπουλος, γνωστοποίησε ότι ο Δήμος έχει ήδη προχωρήσει στην παραγγελία αυτόματου μηχανήματος-σκούπας για την καθαριότητα του χώρου, όπως έχει γίνει ήδη στο Κολυμβητήριο.

Τ.Αν.