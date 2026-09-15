Ελαφρώς μειωμένη η παραγωγή πράσινων επιτραπέζιων ελιών

Ελαφρώς μειωμένη σε σχέση με πέρυσι εκτιμάται μέχρι στιγμής η παραγωγή πράσινων επιτραπέζιων ελιών για την ελαιοκομική περίοδο 2026/2027, ενώ την ίδια ώρα ο κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξημένα αποθέματα και οριακή υποχώρηση των εξαγωγών.

Τα δεδομένα της νέας περιόδου εξετάστηκαν σε τηλεδιάσκεψη της Εθνικής ΔΟΕΠΕΛ στις 9 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τις βασικές ελαιοπαραγωγικές περιοχές και από όλους τους τομείς του κλάδου.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, η ηρτημένη εσοδεία των πράσινων ποικιλιών «Χαλκιδική» και «Αμφίσσης» εμφανίζεται ελαφρώς μειωμένη σε σύγκριση με πέρυσι, κυρίως στην «Αμφίσσης». Η ποιότητα πάντως χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα καλή, ενώ, εφόσον βοηθήσουν οι καιρικές συνθήκες, η τελική παραγωγή μπορεί να φθάσει στα περσινά επίπεδα. Η ΔΟΕΠΕΛ εκτιμά επίσης ότι, υπό κανονικές συνθήκες, μεγάλο μέρος της παραγωγής θα κατευθυνθεί στην επιτραπέζια χρήση και θα καλυφθούν οι ανάγκες της χώρας για κατανάλωση και εξαγωγές.

Ιδιαίτερος προβληματισμός εκφράζεται για τα αυξημένα αποθέματα με τα οποία ξεκινά η περίοδος και τα οποία, σύμφωνα με την ανακοίνωση, προέκυψαν από λανθασμένες εκτιμήσεις σε υψηλά επίπεδα τιμών. Επισημαίνεται παράλληλα η ανάγκη καλύτερης καταγραφής τόσο της παραγωγής όσο και των αποθεμάτων που βρίσκονται στις επιχειρήσεις και στους παραγωγούς.

Ανησυχία προκαλεί και η πορεία των εξαγωγών. Με βάση στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που επικαλείται η ΔΟΕΠΕΛ, στο πρώτο εξάμηνο του 2026 καταγράφεται, για πρώτη φορά μετά από συνεχή ανοδική πορεία, μείωση των εξαγωγών επιτραπέζιων ελιών κατά 0,99% σε αξία και κατά 2,25% σε όγκο.

Στα βασικά προβλήματα του κλάδου παραμένουν η έλλειψη εργατών γης και ιδιαίτερα εξειδικευμένου προσωπικού, που αυξάνει το κόστος συγκομιδής, καθώς και το υψηλό ενεργειακό κόστος, το οποίο επιβαρύνει λιπάσματα, φυτοφάρμακα, μεταφορές και υλικά συσκευασίας. Η Εθνική ΔΟΕΠΕΛ σημειώνει ότι έχει επανειλημμένα καταθέσει προτάσεις στα αρμόδια υπουργεία, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν ληφθεί υπόψη.