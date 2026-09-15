Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας: “Oριστική λύση για το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο Κορώνης”

“Χρειάζονται απαντήσεις και οριστική λύση” για το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Κορώνης, που στεγάζονται προσωρινά στο νέο Γυμνάσιο – Λύκειο, τονίζει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, απευθυνόμενος στον Δήμο Πύλου - Νέστορος.

Ο Σύλλογος ζητεί “να διασφαλιστεί εγγράφως η καταλληλότητα των χώρων προσωρινής στέγασης και να εξασφαλιστούν τα αναγκαία δημόσια κονδύλια για την επισκευή και την επαναλειτουργία του Δημοτικού Σχολείου”.

Ειδικότερα, σε έγγραφό της προς τον δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου – Νέστορος, καθώς και προς τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευση του νομού, η διοίκηση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας σημειώνει:

“Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τη στέγαση του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Κορώνης προκαλεί εύλογη ανησυχία σε γονείς και εκπαιδευτικούς.

Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων, κανείς δεν γνώριζε με βεβαιότητα πού θα λειτουργήσουν οι δύο σχολικές μονάδες. Αρχικά προτάθηκε η μεταφορά τους στο παλιό κτήριο του Γυμνασίου–Λυκείου, όμως, οι αντιδράσεις ήταν έντονες, καθώς το συγκεκριμένο κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για τη φοίτηση των παιδιών. Τελικά αποφασίστηκε η προσωρινή στέγασή τους σε χώρους του νέου Γυμνασίου–Λυκείου Κορώνης.

Η λύση αυτή αντιμετωπίζει προσωρινά το πρόβλημα, δεν απαντά όμως στο βασικό ερώτημα: τι θα γίνει τελικά με το Δημοτικό Σχολείο Κορώνης;

Ο Δήμος Πύλου–Νέστορος οφείλει να ενημερώσει άμεσα και επίσημα την εκπαιδευτική κοινότητα: Υπάρχει ολοκληρωμένη μελέτη στατικής επάρκειας για το κτίριο του Δημοτικού Σχολείου και ποια είναι τα συμπεράσματά της; Ποιες εργασίες έγιναν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, με ποιες άδειες και με ευθύνη ποιας τεχνικής υπηρεσίας; Υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη για την επισκευή του σχολείου και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα των εργασιών; Θα επιστρέψουν οι μαθητές στο κτήριο του Δημοτικού και, εφόσον επιστρέψουν, πότε αναμένεται να γίνει αυτό; Με ποια απόφαση έγινε η προσωρινή συστέγαση στο νέο Γυμνάσιο–Λύκειο και υπάρχει έγγραφη πιστοποίηση ότι οι χώροι που παραχωρήθηκαν είναι κατάλληλοι για παιδιά Νηπιαγωγείου και Δημοτικού; Έχουν εξασφαλιστεί χωριστές αίθουσες, κατάλληλες τουαλέτες, ασφαλείς είσοδοι και έξοδοι, χώροι προαυλισμού και σχέδιο πυρασφάλειας και εκκένωσης; Πώς θα λειτουργήσουν το Νηπιαγωγείο και το Ολοήμερο Δημοτικό και για πόσο χρονικό διάστημα θα διαρκέσει η συστέγαση;

Η επισκευή του Δημοτικού Σχολείου είχε ανακοινωθεί ότι θα γίνει με χρηματοδότηση ιδιώτη δωρητή. Πάγια θέση της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι ότι οι ανάγκες των δημόσιων σχολείων πρέπει να καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό και τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και όχι να εξαρτώνται από δωρεές και χορηγίες.

Η ανέγερση, η επισκευή και η συντήρηση των σχολικών κτηρίων είναι υποχρέωση της Πολιτείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Απαιτείται ουσιαστική αύξηση των κονδυλίων για την Παιδεία, ώστε όλα τα παιδιά να φοιτούν σε σύγχρονα και ασφαλή σχολεία. Δεν μπορεί κάθε σχολείο να περιμένει να βρεθεί κάποιος δωρητής για να αντιμετωπιστούν προβλήματα που θα έπρεπε να έχουν λυθεί εδώ και χρόνια.

Από τη στιγμή, πάντως, που έχει προχωρήσει η συγκεκριμένη διαδικασία, ο Δήμος οφείλει να ενημερώσει δημόσια με ποια απόφαση έγινε αποδεκτή η δωρεά, ποιοι είναι οι όροι της, ποιες εργασίες περιλαμβάνει και ποιος έχει την ευθύνη της επίβλεψής τους. Όλα πρέπει να γίνουν με πλήρη διαφάνεια και με τον έλεγχο των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών”.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας ζητεί: “Να δοθούν άμεσα στη δημοσιότητα οι μελέτες, οι άδειες και οι πιστοποιήσεις που αφορούν το κτήριο. Να διασφαλιστεί εγγράφως η καταλληλότητα των χώρων προσωρινής στέγασης. Να ανακοινωθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών. Να εξασφαλιστούν τα αναγκαία δημόσια κονδύλια για την επισκευή και την επαναλειτουργία του Δημοτικού Σχολείου”.

Καταλήγοντας, το Δ.Σ. του Συλλόγου παρατηρεί: “Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί δεν μπορεί να ενημερώνονται την τελευταία στιγμή ούτε να βρίσκονται συνεχώς μπροστά σε τετελεσμένα. Η προσωρινή λύση δεν πρέπει να γίνει μόνιμη και το πρόβλημα να ξεχαστεί μόλις αρχίσουν τα μαθήματα. Η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών δεν επιτρέπει πρόχειρες λύσεις και αόριστες υποσχέσεις.

Ο Δήμος Πύλου–Νέστορος οφείλει να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις και να παρουσιάσει άμεσα μια ασφαλή και οριστική λύση για το Δημοτικό Σχολείο Κορώνης”.