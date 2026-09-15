Μιχελόγγονας: “Δημιουργία σταθερών σχέσεων της Πελοποννήσου με το διεθνές travel trade”

Στην παρουσίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι του Visit Peloponnese και επαγγελματίες του τουριστικού οικοσυστήματος της Πελοποννήσου, παρουσιάζοντας προϊόντα και εμπειρίες που μπορούν να ενταχθούν σε ταξιδιωτικά προγράμματα για την ασιατική αγορά.

Η δράση εντάσσεται στην προσπάθεια ενημέρωσης και εκπαίδευσης στελεχών διεθνών tour operators. Αντίστοιχο webinar είχε πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2026 για 54 στελέχη του τμήματος πωλήσεων της Abercrombie & Kent από διαφορετικές διεθνείς αγορές.

Ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας σημείωσε ότι στόχος της περιφερειακής αρχής είναι η δημιουργία σταθερών σχέσεων με το διεθνές travel trade, ώστε η μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα της Πελοποννήσου να οδηγεί σε νέες συνεργασίες και πραγματική τουριστική ζήτηση.

«Στο Visit Peloponnese επενδύουμε συστηματικά στην εκπαίδευση των ανθρώπων που σχεδιάζουν, προτείνουν και πωλούν ταξίδια στις διεθνείς αγορές. Μετά την Abercrombie & Kent, η παρουσίασή μας σε περισσότερους από 150 επαγγελματίες του δικτύου της Vosaio στην Ασία αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε.

Παράλληλα, η Περιφέρεια καλεί τουριστικές επιχειρήσεις, επαγγελματίες, δήμους, επιμελητήρια και φορείς να εγγραφούν στο Visit Peloponnese Connect, προκειμένου να ενημερώνονται για διεθνείς εκθέσεις, B2B δράσεις, ταξίδια εξοικείωσης, workshops και νέες ευκαιρίες συνεργασίας.