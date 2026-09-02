Επεκτείνεται η τουριστική περίοδος στη Μεσσηνία: 71.961 προγραμματισμένες αφίξεις στο Αεροδρόμιο το επόμενο δίμηνο!

Σύμφωνα με τα στοιχεία του AirData Tracker, που βασίζονται σε δεδομένα της OAG, για τον Σεπτέμβριο έχουν προγραμματιστεί 40.162 θέσεις και για τον Οκτώβριο 31.799, ανεβάζοντας το σύνολο του διμήνου στις 71.961 θέσεις.

Κυρίαρχη αγορά παραμένει το Ηνωμένο Βασίλειο, με 17.940 προγραμματισμένες θέσεις τον Σεπτέμβριο και 12.648 τον Οκτώβριο, δηλαδή 30.588 θέσεις στο δίμηνο. Ακολουθεί η Γερμανία με 18.028 θέσεις, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι η γερμανική αγορά ενισχύεται τον Οκτώβριο, με 9.596 θέσεις έναντι 8.432 τον Σεπτέμβριο.

Οι δύο μεγαλύτερες αγορές συγκεντρώνουν 48.616 θέσεις ή το 67,6% του συνόλου του διμήνου. Ουσιαστικά, περισσότερες από δύο στις τρεις διαθέσιμες θέσεις των διεθνών πτήσεων προέρχονται από Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ολλανδία με 4.640 θέσεις και ακολουθούν η Ιταλία με 4.248, η Ελβετία με 4.038 και η Αυστρία με 3.960. Η Γαλλία προσθέτει άλλες 2.232 θέσεις, ενώ μικρότερη είναι η συμμετοχή της Ουγγαρίας, της Σουηδίας, της Φινλανδίας, της Δανίας και της Τσεχίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διατήρηση σημαντικού αριθμού πτήσεων μέσα στον Οκτώβριο. Οι 31.799 θέσεις του Οκτωβρίου αντιστοιχούν στο 13,6% των 234.565 διεθνών θέσεων που έχουν προγραμματιστεί συνολικά για την περίοδο Μαρτίου – Οκτωβρίου. Μαζί με τις 40.162 θέσεις του Σεπτεμβρίου, το τελευταίο δίμηνο συγκεντρώνει το 30,7% του συνόλου των προγραμματισμένων θέσεων της περιόδου.

Η σύνθεση της κίνησης μεταβάλλεται πάντως όσο προχωρά το φθινόπωρο. Το Ηνωμένο Βασίλειο υποχωρεί από τις 17.940 στις 12.648 θέσεις, ενώ η Γερμανία κινείται αντίθετα και αυξάνει τις προγραμματισμένες θέσεις της κατά 1.164 ή 13,8%. Αύξηση εμφανίζει και η Ελβετία, από 1.752 σε 2.286 θέσεις, ενώ τον Οκτώβριο εμφανίζονται επίσης οι αγορές της Σουηδίας και της Δανίας.

Συνολικά, οι 71.961 προγραμματισμένες διεθνείς θέσεις του διμήνου Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου αποτελούν ισχυρή ένδειξη ότι η διεθνής αεροπορική δραστηριότητα της Καλαμάτας διατηρεί σημαντικό όγκο και κατά τους δύο πρώτους μήνες του φθινοπώρου.