Στο «ραντάρ» της Ασίας Καλαμάτα και Πελοπόννησος - Χαμηλή ακόμη η αναγνωρισιμότητα

Ο Δήμος Καλαμάτας παρουσίασε τον προορισμό «Καλαμάτα» στο διαδικτυακό σεμινάριο «Peloponnese, Greece Webinar», το οποίο πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, σε συνεργασία με τον τουριστικό όμιλο Vosaio Travel Group.

Το webinar ήταν αφιερωμένο στην Πελοπόννησο, την Καλαμάτα και τους Οίνους της Πελοποννήσου, προσελκύοντας το ενδιαφέρον επαγγελματιών του τουρισμού από συνολικά 14 χώρες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Δήμου Καλαμάτας, στο σεμινάριο εγγράφηκαν 209 επαγγελματίες του τουρισμού από 200 εταιρείες, ενώ τη διαδικτυακή παρουσίαση παρακολούθησαν ζωντανά 114 ταξιδιωτικοί πράκτορες από 109 εταιρείες.

Η μεγαλύτερη συμμετοχή καταγράφηκε από χώρες της Ασίας, μεταξύ των οποίων η Ινδονησία, η Ινδία, οι Φιλιππίνες, η Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ, η Ταϊλάνδη, η Μαλαισία και η Ταϊβάν.

Κατά τη διάρκεια του webinar, η Καλαμάτα παρουσιάστηκε ως ένα κομβικό σημείο της Νότιας Πελοποννήσου, το οποίο μπορεί να αποτελέσει βάση διαμονής για επισκέπτες που επιθυμούν να γνωρίσουν τα αξιοθέατα και τα μνημεία της ευρύτερης περιοχής.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο ιστορικό κέντρο και το παραλιακό μέτωπο της πόλης, στην τοπική γαστρονομία με επίκεντρο το ελαιόλαδο και τα προϊόντα της μεσσηνιακής γης, καθώς και στις δυνατότητες που προσφέρει η περιοχή για συνδυασμό πολιτιστικών επισκέψεων, παραλίας και δραστηριοτήτων στη φύση.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία που προέκυψαν από τα ερωτηματολόγια εγγραφής των συμμετεχόντων. Από τους 209 επαγγελματίες, οι 180 δήλωσαν ότι δεν έχουν μέχρι σήμερα εντάξει την Πελοπόννησο σε κάποιο ταξιδιωτικό πρόγραμμα για την Ελλάδα, ενώ 142 δήλωσαν ότι εξετάζουν τη δημιουργία ταξιδιωτικών προγραμμάτων που θα περιλαμβάνουν την Πελοπόννησο.

Στις θεματικές που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον περιλαμβάνονται η αρχαία ιστορία και τα μνημεία της UNESCO, η αυθεντική τοπική κουλτούρα και η γαστρονομία, με ιδιαίτερη έμφαση στο ελαιόλαδο και το κρασί.

Παράλληλα, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες ζήτησαν περισσότερες έτοιμες προτάσεις διαδρομών, στοιχεία για καταλύματα, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα των προορισμών.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Δήμου Καλαμάτας, τα δεδομένα του webinar καταδεικνύουν ότι η Πελοπόννησος και η Καλαμάτα δεν είναι ακόμη ιδιαίτερα γνωστές στις συγκεκριμένες αγορές της Ασίας.

Ο Δήμος Καλαμάτας και το Visit Kalamata συνεχίζουν τις ενέργειες προβολής του προορισμού σε διεθνείς αγορές, με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της περιοχής και την παροχή οργανωμένης πληροφόρησης προς ταξιδιωτικούς πράκτορες, ώστε η Καλαμάτα να μπορεί να ενταχθεί σε περισσότερα ταξιδιωτικά πακέτα.