Travel+Leisure: Η Καλαμάτα στους 15 προορισμούς της Ελλάδας που «πρέπει να δεις» - Νέα διεθνής προβολή

Με τίτλο «15 Must-see Cities and Charming Towns Across Greece», το Travel + Leisure παρουσιάζει 15 ελληνικούς προορισμούς που, κατά τη συντάκτρια Stacey Leasca, αξίζει να συμπεριλάβει κανείς στο ταξιδιωτικό του πρόγραμμα.

Το αφιέρωμα δημοσιεύθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου και επιχειρεί να αναδείξει μια διαφορετική πλευρά της Ελλάδας, πέρα από τις διάσημες παραλίες και τους αρχαιολογικούς χώρους, με την Καλαμάτα να κερδίζει τη δική της θέση ανάμεσα στους προορισμούς που ξεχωρίζει το διεθνές ταξιδιωτικό μέσο.

Το Travel + Leisure εστιάζει στις ελληνικές πόλεις, στις διαφορετικές πολιτισμικές επιρροές τους, στη σύγχρονη καλλιτεχνική και γαστρονομική τους ταυτότητα, αλλά και στην εμπειρία που προσφέρουν στον επισκέπτη. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην ελληνική φιλοξενία, την οποία ο ταξιδιωτικός σύμβουλος του μέσου Χρήστος Στεργίου, παρουσιάζει ως ένα από τα στοιχεία που κάνουν την Ελλάδα να ξεχωρίζει.

Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Ανάμεσα στις επιλογές του περιοδικού βρίσκεται η Καλαμάτα, με το δημοσίευμα να ξεκινά την παρουσίασή της από ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα προϊόντα της διεθνώς: την ελιά.

Η μεσσηνιακή πρωτεύουσα περιγράφεται ως μια πόλη στην οποία ο επισκέπτης μπορεί να αφεθεί στην περιπλάνηση, ανακαλύπτοντας σταδιακά διαφορετικές πτυχές της. Το Travel + Leisure προτείνει βόλτα στα πλακόστρωτα και τα δρομάκια της Παλιάς Πόλης, επίσκεψη στο Κάστρο της Καλαμάτας και γνωριμία με την πολιτιστική ζωή της πόλης, μέσα από χώρους όπως η Πινακοθήκη Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης.

Η εμπειρία, ωστόσο, δεν περιορίζεται στο κέντρο. Το αφιέρωμα στρέφει την προσοχή και προς τη θάλασσα, προτείνοντας μια ημέρα στην κεντρική παραλία της πόλης, ενώ για όσους θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα το προϊόν που έχει συνδέσει το όνομα της Καλαμάτας με ολόκληρο τον κόσμο, προτείνει ακόμη και οργανωμένη επίσκεψη σε κάποιο ελαιώνα.

Η Καλαμάτα παρουσιάζεται στο διεθνές κοινό όχι απλώς ως ένας ακόμη καλοκαιρινός προορισμός, αλλά ως μια πόλη που μπορεί να συνδυάσει μέσα στην ίδια ταξιδιωτική εμπειρία θάλασσα, ιστορία, πολιτισμό και γαστρονομία. Από το ιστορικό της κέντρο και το Κάστρο έως την παραλιακή ζώνη και τον κόσμο της ελιάς, το δημοσίευμα αναδεικνύει διαφορετικά στοιχεία της ταυτότητάς της.

Η παρουσία της Καλαμάτας σε ένα τέτοιο αφιέρωμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία και για τη διεθνή τουριστική προβολή της περιοχής, καθώς το Travel + Leisure συγκαταλέγεται στα γνωστότερα διεθνή μέσα στον χώρο του ταξιδιού και του τουρισμού.

ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ

Εκτός από την Καλαμάτα, στις 15 προτάσεις του Travel + Leisure περιλαμβάνονται η Ρόδος, για τη μεσαιωνική της κληρονομιά, η Καβάλα, με την ιστορία και το χαρακτηριστικό υδραγωγείο της, τα Χανιά, με το ενετικό λιμάνι και την Παλιά Πόλη, το Ναύπλιο, με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και το Μπούρτζι, και η πόλη της Κέρκυρας, με το ιστορικό της κέντρο που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Στη λίστα βρίσκονται επίσης η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Καστοριά, τα Ιωάννινα, η Καλαμπάκα, ως αφετηρία για τα Μετέωρα, η Λάρισα, η Κόρινθος, ο Πειραιάς και η Πάτρα, την οποία το δημοσίευμα ξεχωρίζει μεταξύ άλλων για τον πανεπιστημιακό χαρακτήρα, τη νυχτερινή ζωή και τον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα.