“Πράσινο φως” για τον Βιολογικό Γαργαλιάνων

Την ένταξη της πράξης “Δίκτυα αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων” στο πρόγραμμα “Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027”, υπέγραψε με απόφασή του ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλαος Παπαθανάσης.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 15.832.293,69 ευρώ.

Οσον αφορά το φυσικό αντικείμενο της πράξης, στην απόφαση αναφέρεται:

“Το έργο σχεδιάζεται στη ΔΕ Γαργαλιάνων με στόχο την επίλυση του προβλήματος της συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης των αστικών λυμάτων της ανωτέρω περιοχής.

- Υποέργο 1: Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων, αγωγός μεταφοράς ακαθάρτων και αγωγός διάθεσης οικισμού Γαργαλιάνων. Για το εσωτερικό δίκτυο ακαθάρτων της πόλης των Γαργαλιάνων, προτείνεται η κατασκευή δικτύου αγωγών βαρύτητας συνολικού μήκους περίπου 30 χιλιομέτρων. Με τα έργα συλλογής ακαθάρτων καλύπτεται αποκλειστικά η έκταση εντός εγκεκριμένου σχεδίου, ήτοι 102,6 εκτάρια. Στον αγωγό μεταφοράς ακαθάρτων συγκεντρώνονται με σχετικά δίκτυα αποχέτευσης τα λύματα της πόλης των Γαργαλιάνων. Ο αγωγός μεταφοράς ξεκινά από το φρεάτιο Φ1 (στην έξοδο των Γαργαλιάνων προς Βρωμονέρι), ακολουθεί την υφιστάμενη οδό Γαργαλιάνοι - Γρηγοράκη και καταλήγει στο αντλιοστάσιο Α1 σε απόσταση 1.600 μέτρων περίπου από το φρεάτιο Φ1. Το μήκος του αγωγού από το Α1 εως το φρεάτιο εισόδου της ΕΕΛ είναι περίπου 341 μέτρα και το μέσο βάθος τοποθέτησής του είναι 2,30 μέτρα. Ο αγωγός θα κατασκευαστεί από σωλήνες πολυαιθυλενίου διατομής Φ355 (PN 10). Ο αγωγός διάθεσης λυμάτων θα διοχετεύει τα επεξεργασμένα λύματα και βοθρολύματα της πόλης των Γαργαλιάνων από τις προβλεπόμενες ΕΕΛ στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά του οικισμού "Βρωμονέρι" σε βάθος 50 μέτρων. Ο αγωγός διάθεσης λυμάτων ξεκινάει από τις Ε.Ε.Λ. Το συνολικό μήκος αυτού είναι 3.334 μέτρα και εκβάλλει στο φρεάτιο φόρτισης του υποθαλάσσιου τμήματος του αγωγού διάθεσης (Φ.Φ.Α.Δ.) που βρίσκεται πλησίον της ακτής σε υψόμετρο +2 μέτρα. Με το δίκτυο που θα κατασκευαστεί θα καλυφθεί το 100% του πληθυσμού αιχμής των Γαργαλιάνων, ήτοι 4.992 ισοδύναμοι κάτοικοι, σύμφωνα με το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Λυμάτων Οικισμών Γ’ Προτεραιότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και 5.850 ισοδύναμων κατοίκων, σύμφωνα με τα δεδομένα της απογραφής του 2011.

- Υποέργο 2: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Γαργαλιάνων. Η ΕΕΛ θα κατασκευαστεί στη θέση "Νότσαινα" σε απόσταση 1,8 χιλιομέτρου από την Δ.Κ. Γαργαλιάνων σε γήπεδο επιφανείας 8,82 στρεμμάτων και υψόμετρο +125,00 μέτρα, όπου θα καταλήγει ο κεντρικός καταθλιπτικός αγωγός μεταφοράς λυμάτων. Η ΕΕΛ σχεδιάζεται με τη μέθοδο της ενεργού ιλύος, στη μορφή διαλείποντος έργου και θα εξυπηρετεί μόνο τον οικισμό των Γαργαλιάνων. Η δυναμικότητα της εγκατάστασης είναι 8.268 κάτοικοι για την Α’ φάση (20ετία). Η εγκατάσταση θα αποτελείται από μονάδα προεπεξεργασίας (μονάδα εσχάρωσης, μονάδα αεριζόμενης εξάμμωσης – απολίπανσης),

δεξαμενή εξισορρόπησης με σύστημα αερισμού, μονάδα βιολογικής επεξεργασίας κλπ., τα απαιτούμενα αντλιοστάσια (περίσσειας ιλύος, στραγγιδίων κλπ.), δίκτυα υποδομής (δίκτυα λυμάτων / λάσπης, δίκτυα ενέργειας, δίκτυα νερού κλπ.), καθώς και όλες τις απαιτούμενες κτιριακές εγκαταστάσεις (κτίριο διοίκησης, κτίριο ενέργειας, οικίσκος χλωρίωσης κλπ.).

- Υποέργο 3: Εργασίες Αρχαιολογίας. Αφορά την επίβλεψη των εκσκαπτικών εργασιών για τυχόν αρχαιολογικά ευρήματα.

- Υποέργο 4: Δίκτυα ΟΚΩ. Αφορά εργασίες σύνδεσης της ΕΕΛ και των αντλιοστασίων με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

- Υποέργο 5: Τεχνικός Σύμβουλος. Αφορά υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου. Ο ρόλος του τεχνικού συμβούλου είναι η υποστήριξη της Υπηρεσίας στην κατασκευή του έργου σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του. Αντικείμενο της σύμβασής του είναι η παροχή υπηρεσιών εποπτείας, κατά την κατασκευή του έργου, εφαρμογής της μελέτης που έχει εκπονηθεί, και την οποία καλείται ο ανάδοχος του έργου να εφαρμόσει, στο πλαίσιο των οριζομένων στο άρθρο 144 του ν. 4412/2016. Ειδικότερα, ο σύμβουλος θα παρέχει τις υπηρεσίες του κατά την έναρξη της κατασκευής του έργου και τον έλεγχο των αρχικών μελετών από τον ανάδοχο της κατασκευής, αλλά και κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου.

- Υποέργο 6: Απαλλοτριώσεις. Αφορά τις δαπάνες για τις απαλλοτριώσεις εδαφικών εκτάσεων που είναι απαραίτητες για την όδευση των δικτύων αποχέτευσης και την ΕΕΛ.