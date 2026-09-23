Κινητικότητα για αποκατάσταση του Κορφιωτακείου κτηρίου

Κινητικότητα υπάρχει και αναμένεται θετική εξέλιξη, επιτέλους, για το πολύπαθο έργο ανακατασκευής και αποκατάστασης του Κορφιωτακείου κτηρίου στην Καλαμάτα, το οποίο θα στεγάσει το Χριστιανικό και Εκκλησιαστικό Μουσείο της μητρόπολης Μεσσηνίας.

Αμεσα η ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Περιφέρειας

Οπως μας ενημέρωσε ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Τάσος Αδαμόπουλος, στον οποίο απευθυνθήκαμε βλέποντας ότι παραμένει γιαπί εδώ και πολύ καιρό το Κορφιωτάκειο, νότια του μητροπολιτικού ναού της Υπαπαντής και δίπλα στο Επισκοπείο, μέσα στο επόμενο 10ήμερο, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός αναμένεται να εκδώσει πρόσκληση, ώστε το έργο στο Κορφιωτάκειο και η δημιουργία του Χριστιανικού και Εκκλησιαστικού Μουσείο της μητρόπολης να ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Περιφέρειας, για να υλοποιηθεί.

* Να υπενθυμίσουμε ότι στις 6 Δεκεμβρίου 2021, είχε υπογραφεί προγραμματική σύμβαση, για την ανακατασκευή και αποκατάσταση του Κορφιωτάκειου κτηρίου, ιδιοκτησίας της μητρόπολης Μεσσηνίας και τη στέγαση εντός αυτού, του νέου Εκκλησιαστικού και Χριστιανικού Μουσείου της μητρόπολης, από τον τότε περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα και τον μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο.

Στις 12 Ιουλίου 2022 ο περιφερειάρχης Π. Νίκας υπέγραψε τη σύμβαση υλοποίησης του έργου (με τον ανάδοχο) στο γραφείο του μητροπολίτη Μεσσηνίας.

Το έργο χρηματοδοτείτο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με προϋπολογισμό 800.000 ευρώ.

Τον Δεκέμβριο και στις αρχές του 2023 έγιναν κάποιες εργασίες αρμολόγησης των πέτρινων τοίχων στο Κορφιωτάκειο. Οι εργασίες όμως σταμάτησαν, η εργολαβία διαλύθηκε και από τότε το έργο παραμένει σε εκκρεμότητα.

Γ.Σ.