Καλαμάτα: Σε τροχιά επιστροφής το τουριστικό τρενάκι - Σκέψεις και για λειτουργία όλο τον χρόνο

Στους δρόμους της Καλαμάτας αναμένεται, κατά πάσα πιθανότητα, να επιστρέψει και τη φετινή εορταστική περίοδο το τουριστικό τρενάκι, δίνοντας μια ξεχωριστή νότα στο χριστουγεννιάτικο σκηνικό της πόλης.

Παρότι η θερινή διαδρομή κατά μήκος της οδού Ναυαρίνου, η οποία είχε εγκριθεί και προγραμματιστεί, δεν κατέστη τελικά δυνατό να υλοποιηθεί, λόγω ορισμένων διαδικαστικών ζητημάτων που προέκυψαν κατά το στάδιο της υλοποίησης του εγχειρήματος, φαίνεται πως υπάρχουν οι προϋποθέσεις ώστε το τρενάκι να επανέλθει την περίοδο των Χριστουγέννων.

Άλλωστε, η περσινή παρουσία του στους δρόμους της πόλης συνοδεύτηκε από ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση. Κάτοικοι και επισκέπτες, κυρίως οικογένειες με παιδιά, αγκάλιασαν την πρωτοβουλία, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον για έναν εναλλακτικό και ευχάριστο τρόπο περιήγησης στο κέντρο της Καλαμάτας.

Ενδεικτικά της επιτυχίας του εγχειρήματος είναι τα στοιχεία της περσινής εορταστικής περιόδου. Κατά τις 13 ημέρες λειτουργίας του, το τουριστικό τρενάκι μετέφερε κατά μέσο όρο 800 επιβάτες ημερησίως, με τη μεγαλύτερη συμμετοχή να καταγράφεται στις μικρότερες ηλικίες.

Η διαδρομή, συνολικού μήκους 2,7 χιλιομέτρων, κάλυπτε τόσο το Ιστορικό όσο και το εμπορικό κέντρο της Καλαμάτας, δίνοντας στους επιβάτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν ή να απολαύσουν με διαφορετικό τρόπο χαρακτηριστικά σημεία της πόλης, καταβάλλοντας ένα συμβολικό αντίτιμο.

ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘ' ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η πρωτοβουλία αναμένεται να προχωρήσει και φέτος, εφόσον ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες, μέσα από πρόταση-πρωτοβουλία του Αστικού ΚΤΕΛ Καλαμάτας και σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμάτας.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται υπό επεξεργασία και μια ευρύτερη πρόταση για την αξιοποίηση του τουριστικού τρένου σε πιο μόνιμη βάση.

Η σκέψη αφορά τη δημιουργία μιας περιηγητικής διαδρομής που θα μπορούσε να λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, αρχικά ενδεχομένως τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Στόχος θα είναι να προσφέρεται στους επισκέπτες η δυνατότητα να γνωρίζουν βασικά αξιοθέατα και κομβικά σημεία της Καλαμάτας μέσα από μια οργανωμένη διαδρομή. Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένονται από την επόμενη εβδομάδα, οπότε εκτιμάται ότι θα υπάρξει σαφέστερη εικόνα για τον σχεδιασμό και τις δυνατότητες υλοποίησης της πρωτοβουλίας.