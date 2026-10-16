Έκτη η Πελοπόννησος σε αφίξεις – διανυκτερεύσεις σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2025

Στις 2.163.421 αφίξεις και στις 5.970.881 διανυκτερεύσεις φθάνει η τουριστική κίνηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου το 2025, σύμφωνα με τον μηνιαίο πίνακα της ΕΛΣΤΑΤ για τα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και τα καταλύματα σύντομης διαμονής, χωρίς τα κάμπινγκ. Η Περιφέρεια καταλαμβάνει την έκτη θέση πανελλαδικά και στις δύο κατηγορίες, ενώ η σύνθεση της πελατείας της αναδεικνύει τη μεγάλη βαρύτητα του εσωτερικού τουρισμού.

Οι ημεδαποί καταγράφουν 1.289.323 αφίξεις και οι αλλοδαποί 874.098. Το ποσοστό των ημεδαπών διαμορφώνεται στο 59,60% και των αλλοδαπών στο 40,40%. Πανελλαδικά, σε σύνολο 37.683.382 αφίξεων, οι ημεδαποί αντιστοιχούν στο 26,14% και οι αλλοδαποί στο 73,86%.

Αντίστοιχη διαφοροποίηση εμφανίζεται στις διανυκτερεύσεις. Στην Πελοπόννησο οι ημεδαποί πραγματοποιούν 3.037.448 διανυκτερεύσεις, δηλαδή το 50,87%, και οι αλλοδαποί 2.933.433, δηλαδή το 49,13%. Στο σύνολο της χώρας οι 154.084.314 διανυκτερεύσεις κατανέμονται κατά 15,83% στους ημεδαπούς και κατά 84,17% στους αλλοδαπούς.

Τα στοιχεία αφορούν καταγεγραμμένες αφίξεις στα καταλύματα και όχι μοναδικούς επισκέπτες. Η διάκριση της προέλευσης βασίζεται στη χώρα μόνιμης διαμονής.

Στις συνολικές αφίξεις προηγείται το Νότιο Αιγαίο με 8.491.285 και ακολουθούν η Κρήτη με 6.498.206 και η Αττική με 5.836.494. Στις συνολικές διανυκτερεύσεις την πρώτη θέση κατέχει επίσης το Νότιο Αιγαίο με 41.621.860, τη δεύτερη η Κρήτη με 35.152.092 και την τρίτη τα Ιόνια Νησιά με 20.243.075.

Στις τρεις πρώτες περιφέρειες των αφίξεων η συμμετοχή των αλλοδαπών είναι αισθητά υψηλότερη από την Πελοπόννησο. Στο Νότιο Αιγαίο οι αλλοδαποί αντιστοιχούν στο 87,27% και οι ημεδαποί στο 12,73%, στην Κρήτη τα ποσοστά είναι 90,07% και 9,93% και στην Αττική 72,77% και 27,23%.

Για κάθε 100 αφίξεις ημεδαπών, η Πελοπόννησος καταγράφει περίπου 68 αφίξεις αλλοδαπών. Η αναλογία φθάνει τις 685 στο Νότιο Αιγαίο, τις 907 στην Κρήτη και τις 267 στην Αττική, ενώ πανελλαδικά διαμορφώνεται στις 283.

Στις τρεις πρώτες περιφέρειες των διανυκτερεύσεων η κυριαρχία της ξένης αγοράς είναι ακόμη εντονότερη. Οι αλλοδαποί πραγματοποιούν το 92,11% των διανυκτερεύσεων στο Νότιο Αιγαίο, το 94,66% στην Κρήτη και το 93,57% στα Ιόνια Νησιά.

Η Πελοπόννησος βρίσκεται στην τρίτη θέση στις αφίξεις ημεδαπών, πίσω από την Αττική με 1.589.166 και την Κεντρική Μακεδονία με 1.520.699. Στις διανυκτερεύσεις ημεδαπών καταλαμβάνει την τέταρτη θέση, μετά την Κεντρική Μακεδονία με 3.550.213, το Νότιο Αιγαίο με 3.282.558 και την Αττική με 3.147.237.

Η μέση διάρκεια παραμονής, ως αναλογία διανυκτερεύσεων προς αφίξεις, διαμορφώνεται στην Πελοπόννησο στις 2,76 νύχτες, έναντι 4,09 πανελλαδικά. Στο Νότιο Αιγαίο φθάνει τις 4,90 νύχτες, στην Κρήτη τις 5,41 και στα Ιόνια Νησιά τις 5,60. Στην Αττική περιορίζεται στις 2,19 νύχτες.

Ο ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟΣ ΜΗΝΑΣ

Ο Αύγουστος είναι ο ισχυρότερος μήνας στην Πελοπόννησο τόσο για τους ημεδαπούς όσο και για τους αλλοδαπούς, στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις. Συνολικά καταγράφει 407.542 αφίξεις και 1.309.918 διανυκτερεύσεις.

Οι ημεδαποί πραγματοποιούν τον Αύγουστο 260.749 αφίξεις και 750.350 διανυκτερεύσεις. Ο ασθενέστερος μήνας στις αφίξεις τους είναι ο Νοέμβριος με 49.683, ενώ στις διανυκτερεύσεις ο Φεβρουάριος με 85.785.

Στις άλλες δύο περιφέρειες της πρώτης τριάδας των αφίξεων ημεδαπών, ο Αύγουστος βρίσκεται επίσης στην κορυφή. Η Αττική καταγράφει 174.827 αφίξεις ημεδαπών και η Κεντρική Μακεδονία 208.304. Η χαμηλότερη επίδοση σημειώνεται στην Αττική τον Ιανουάριο με 106.369 αφίξεις και στην Κεντρική Μακεδονία τον Φεβρουάριο με 87.521.

Στις τρεις πρώτες περιφέρειες των διανυκτερεύσεων ημεδαπών, ο Αύγουστος αποδίδει 636.593 διανυκτερεύσεις στην Κεντρική Μακεδονία, 781.410 στο Νότιο Αιγαίο και 382.260 στην Αττική. Οι χαμηλότερες επιδόσεις καταγράφονται τον Ιανουάριο στην Κεντρική Μακεδονία με 175.537 και στο Νότιο Αιγαίο με 91.213, ενώ στην Αττική τον Νοέμβριο με 209.887.

Για τους αλλοδαπούς στην Πελοπόννησο ο Αύγουστος καταγράφει 146.793 αφίξεις και 559.568 διανυκτερεύσεις. Ο Ιούλιος βρίσκεται πολύ κοντά, με 146.134 αφίξεις και 557.919 διανυκτερεύσεις. Ο ασθενέστερος μήνας και στις δύο κατηγορίες είναι ο Ιανουάριος, με 8.485 αφίξεις και 19.525 διανυκτερεύσεις.

Στις τρεις πρώτες περιφέρειες των αφίξεων αλλοδαπών, ο Αύγουστος είναι επίσης ο ισχυρότερος μήνας και ο Ιανουάριος ο ασθενέστερος. Στο Νότιο Αιγαίο οι αφίξεις κυμαίνονται από 4.548 τον Ιανουάριο έως 1.587.696 τον Αύγουστο, στην Κρήτη από 11.421 έως 1.111.033 και στην Αττική από 149.772 έως 553.486.

Στις διανυκτερεύσεις αλλοδαπών, οι τρεις πρώτες περιφέρειες εμφανίζουν το ίδιο χρονικό μοτίβο. Το Νότιο Αιγαίο καταγράφει 8.287.284 διανυκτερεύσεις τον Αύγουστο και 17.769 τον Ιανουάριο, η Κρήτη 6.748.308 και 36.796 και τα Ιόνια Νησιά 4.535.765 και 4.275 αντίστοιχα.

ΑΠΟ ΙΟΥΝΙΟ ΜΕΧΡΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΣΧΕΔΟΝ 2 ΣΤΙΣ 3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

Το τετράμηνο Ιουνίου–Σεπτεμβρίου η Πελοπόννησος καταγράφει 1.281.020 αφίξεις, που αντιστοιχούν στο 59,21% του ετήσιου συνόλου, και 3.925.241 διανυκτερεύσεις, που αποτελούν το 65,74%. Πανελλαδικά, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 63,41% και 71,43%.

Στις τρεις πρώτες περιφέρειες των συνολικών αφίξεων, η συγκέντρωση στο τετράμηνο διαμορφώνεται στο 72,54% για το Νότιο Αιγαίο, στο 67,17% για την Κρήτη και στο 47,79% για την Αττική. Στις τρεις πρώτες των συνολικών διανυκτερεύσεων τα ποσοστά φθάνουν το 74,14% στο Νότιο Αιγαίο, το 70,89% στην Κρήτη και το 80,41% στα Ιόνια Νησιά.

Για τους ημεδαπούς, η Πελοπόννησος συγκεντρώνει στο τετράμηνο 722.619 αφίξεις, δηλαδή το 56,05% της ετήσιας κίνησής τους. Στην Αττική το αντίστοιχο ποσοστό είναι 39,38% και στην Κεντρική Μακεδονία 43,62%, ενώ πανελλαδικά φθάνει το 48,10%.

Οι διανυκτερεύσεις ημεδαπών στην Πελοπόννησο ανέρχονται στο τετράμηνο σε 1.895.847, δηλαδή στο 62,42% του ετήσιου συνόλου. Στις τρεις πρώτες περιφέρειες αυτής της κατηγορίας, η συγκέντρωση διαμορφώνεται στο 50,03% στην Κεντρική Μακεδονία, στο 63,68% στο Νότιο Αιγαίο και στο 40,79% στην Αττική. Πανελλαδικά είναι 54,81%.

Οι αλλοδαποί καταγράφουν στην Πελοπόννησο 558.401 αφίξεις από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο, που αντιστοιχούν στο 63,88% του ετήσιου συνόλου τους. Στο Νότιο Αιγαίο το αντίστοιχο ποσοστό φθάνει το 74,17%, στην Κρήτη το 69,16% και στην Αττική το 50,94%, έναντι 68,83% πανελλαδικά.

Στις διανυκτερεύσεις αλλοδαπών η Πελοπόννησος συγκεντρώνει στο τετράμηνο 2.029.394, δηλαδή το 69,18%. Στο Νότιο Αιγαίο το ποσοστό είναι 75,03%, στην Κρήτη 71,91% και στα Ιόνια Νησιά 81,67%, ενώ πανελλαδικά διαμορφώνεται στο 74,56%.

Η μηνιαία κίνηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου το 2025

Σωστά, παρέλειψα την πληρότητα. Ακολουθούν ο συμπληρωμένος πίνακας και η ανάλυση για να προστεθεί στο ρεπορτάζ.

Η μηνιαία κίνηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου το 2025

Πηγή ΕΛΣΤΑΤ . Οι αφίξεις και οι διανυκτερεύσεις αφορούν τα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και τα καταλύματα σύντομης διαμονής, χωρίς τα κάμπινγκ. Η πληρότητα κλινών αφορά αποκλειστικά τα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου. Ο πίνακας δεν παρέχει ετήσια πληρότητα.

Πληρότητα 75,4% τον Αύγουστο και 11,2% τον Ιανουάριο

Η πληρότητα των ξενοδοχειακών κλινών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου φθάνει στο υψηλότερο επίπεδο τον Αύγουστο, με 75,4%, και περιορίζεται στο χαμηλότερο τον Ιανουάριο, με 11,2%. Η απόσταση των 64,2 ποσοστιαίων μονάδων αποτυπώνει τη μεγάλη διαφορά της κίνησης μεταξύ της θερινής αιχμής και του χειμώνα.

Τον Αύγουστο η Πελοπόννησος καταλαμβάνει την έκτη θέση μεταξύ των 13 περιφερειών. Στην πρώτη τριάδα βρίσκονται τα Ιόνια Νησιά με 90,8%, η Κρήτη με 86,1% και το Νότιο Αιγαίο με 85%. Η Πελοπόννησος απέχει από αυτές τις επιδόσεις κατά 15,4, 10,7 και 9,6 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα.

Τον Ιανουάριο η Πελοπόννησος βρίσκεται στην ένατη θέση. Τις υψηλότερες πληρότητες καταγράφουν η Αττική με 32,4%, η Ήπειρος με 27,8% και η Στερεά Ελλάδα με 24,6%. Οι διαφορές από την Πελοπόννησο διαμορφώνονται στις 21,2, στις 16,6 και στις 13,4 ποσοστιαίες μονάδες.

Στο τετράμηνο Ιουνίου–Σεπτεμβρίου, η πληρότητα στην Πελοπόννησο ξεκινά από 49,8% τον Ιούνιο, αυξάνεται στο 61,3% τον Ιούλιο και στο 75,4% τον Αύγουστο και υποχωρεί στο 48,4% τον Σεπτέμβριο. Στους τέσσερις αυτούς μήνες οι τρεις υψηλότερες επιδόσεις ανήκουν στα Ιόνια Νησιά, στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο.

Τον Ιούνιο τα Ιόνια Νησιά καταγράφουν πληρότητα 80,8%, η Κρήτη 78,9% και το Νότιο Αιγαίο 75%, ενώ η Πελοπόννησος βρίσκεται στην ένατη θέση. Τον Ιούλιο τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 95,1%, 83% και 80,1%, με την Πελοπόννησο στην όγδοη θέση.

Τον Σεπτέμβριο προηγείται η Κρήτη με 77,3% και ακολουθούν τα Ιόνια Νησιά με 76,3% και το Νότιο Αιγαίο με 73,5%. Η Πελοπόννησος υποχωρεί στη δέκατη θέση, με απόσταση 28,9 ποσοστιαίων μονάδων από την Κρήτη, 27,9 από τα Ιόνια Νησιά και 25,1 από το Νότιο Αιγαίο. Η πτώση της πληρότητας στην Πελοπόννησο από τον Αύγουστο στον Σεπτέμβριο φθάνει τις 27 μονάδες, έναντι 8,8 στην Κρήτη, 14,5 στα Ιόνια Νησιά και 11,5 στο Νότιο Αιγαίο.

Η καλύτερη σχετική θέση της Πελοποννήσου καταγράφεται τον Απρίλιο. Με πληρότητα 36,5% βρίσκεται δεύτερη πανελλαδικά, πίσω από την Αττική με 50,6% και μπροστά από την Ήπειρο με 36%. Τον Μάιο η πληρότητα υποχωρεί ελαφρά στο 35,4%, παρά την αύξηση των συνολικών αφίξεων και των διανυκτερεύσεων στα καταλύματα που καλύπτει ο πίνακας.

Μετά τη θερινή περίοδο, η πληρότητα διαμορφώνεται στο 29,8% τον Οκτώβριο, στο 16,6% τον Νοέμβριο και στο 21,8% τον Δεκέμβριο. Τον Οκτώβριο τις τρεις πρώτες θέσεις κατέχουν η Κρήτη με 50,3%, η Αττική με 47% και το Νότιο Αιγαίο με 40,8%. Τον Νοέμβριο προηγούνται η Αττική με 35,2%, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με 27,3% και η Κεντρική Μακεδονία με 26,3%. Τον Δεκέμβριο η πρώτη τριάδα αποτελείται από την Αττική με 41,6%, την Κεντρική Μακεδονία με 39,5% και την Ήπειρο με 36,3%.

Τα στοιχεία της πληρότητας αναδεικνύουν την ισχυρή αιχμή του Αυγούστου και την αισθητή υποχώρηση ήδη από τον Σεπτέμβριο. Η σύγκριση με τις κορυφαίες θερινές περιφέρειες δείχνει ότι η Πελοπόννησος έχει χαμηλότερη αξιοποίηση της διαθέσιμης ξενοδοχειακής δυναμικότητας σε ολόκληρο το τετράμηνο.