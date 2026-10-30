Κρουαζιέρα στην Καλαμάτα: Στοίχημα η πρόσβαση και η αξιοποίηση των επισκεπτών

Η προοπτική της κρουαζιέρας στην Καλαμάτα, αλλά και το πραγματικό αποτύπωμά της στην τοπική οικονομία, επανήλθαν στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο, με αφορμή την εισήγηση επί του Β΄ σταδίου της μελέτης επικαιροποίησης του master plan του λιμανιού. Η συζήτηση ανέδειξε τόσο τις δυσκολίες προσέλκυσης κρουαζιερόπλοιων όσο και την ανάγκη καλύτερης αξιοποίησης των αφίξεων που ήδη πραγματοποιούνται.

Πέρα από τους μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς, ωστόσο, παραμένουν ανοιχτά ζητήματα καθημερινής λειτουργίας του λιμανιού, όπως η πρόσβαση των επισκεπτών στην παραλιακή ζώνη.

ΟΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

Απαντώντας σε επισημάνσεις και προβληματισμούς της αντιπολίτευσης, ο αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης αναφέρθηκε σε ημερίδα για τον θαλάσσιο τουρισμό που είχε πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα κατά τη θητεία του στην προεδρία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, το 2018.

Στη διοργάνωση είχαν συμμετάσχει εκπρόσωποι σημαντικών εταιρειών και φορέων του κλάδου, μεταξύ των οποίων η Celestyal Cruises και η Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας. Στο επίκεντρο είχαν βρεθεί θέματα ανάπτυξης του λιμανιού, κρουαζιέρας, yachting, υδατοδρομίων κ.α..

Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, τα συμπεράσματα εκείνης της συζήτησης δεν ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για τις δυνατότητες ανάπτυξης της κρουαζιέρας στην Καλαμάτα. Ως βασικό μειονέκτημα περιέγραψε τη θέση της πόλης εκτός των διαδρομών των κρουαζιερόπλοιων, κάνοντας λόγο για απόσταση περίπου 35 ναυτικών μιλίων από τη ρότα τους. Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο, το οποίο απαιτεί εξειδικευμένη επεξεργασία, με έμφαση και στους επισκέψιμους χώρους.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ηλίας Κουτίβας εκτίμησε ότι το όφελος της κρουαζιέρας για την Καλαμάτα είναι κυρίως έμμεσο. Όπως ανέφερε, οι ξένοι επισκέπτες φθάνουν στο λιμάνι για να δουν την Αρχαία Μεσσήνη, τον Μυστρά, τη Μεθώνη και το Νιόκαστρο της Πύλου, και όχι την Καλαμάτα.

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Για το θέμα της κρουαζιέρας και όσα ειπώθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, επαγγελματίες της λιμενικής ζώνης μίλησαν στην «Ε», μεταφέροντας τη δική τους εμπειρία από τις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων. Όπως επισήμαναν, ορισμένες από αυτές έχουν ενισχύσει αισθητά την κίνηση στα καταστήματά τους, ιδιαίτερα εκτός της θερινής περιόδου, όταν η επισκεψιμότητα στην περιοχή είναι περιορισμένη.

Όπως είπαν, όλες οι προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων δεν έχουν την ίδια εμπορική δυναμική, ενώ διαφοροποιήσεις υπάρχουν και στην αγοραστική δυνατότητα των επιβατών. Παρ’ όλα αυτά, κατά καιρούς καταγράφεται όφελος στην εστίαση, στα καταστήματα αναμνηστικών, αλλά και σε επιχειρήσεις που καλύπτουν καθημερινές ανάγκες, όπως τα φαρμακεία.

Δεν λείπουν, πάντως, και οι αρνητικές εμπειρίες. Επαγγελματίες περιέγραψαν συμπεριφορές που χαρακτήρισαν μη θεμιτές από ορισμένους επισκέπτες κατά την πρόσφατη άφιξη του «Crown Iris», εκτιμώντας ότι ενδεχομένως είχαν επηρεαστεί από τις κινητοποιήσεις στο λιμάνι κατά της άφιξης και παραμονής του πλοίου.

Κοινό σημείο πάντως στις τοποθετήσεις των επαγγελματιών αποτελεί η ανάγκη ευκολότερης πρόσβασης από τον χώρο αποβίβασης προς τα καταστήματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η καγκελόπορτα στο ύψος της Φαρών. Σύμφωνα με τους ίδιους, όταν παραμένει κλειστή, οι επισκέπτες αναγκάζονται να ακολουθήσουν μεγαλύτερη διαδρομή, γεγονός που αποθαρρύνει τη μετακίνησή τους προς την παραλιακή ζώνη. Αντίθετα, όταν είναι ανοιχτή, παρατηρούν σημαντική αύξηση της κίνησης.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

Το ζήτημα της καγκελόπορτας συνδέεται με το ευρύτερο αίτημα των επαγγελματιών για ένα λιμάνι πιο προσβάσιμο και λειτουργικό, τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τους κατοίκους.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται η διακοπή λειτουργίας του χώρου στάθμευσης τον περασμένο Σεπτέμβριο, μετά τη λήξη της παραχώρησής του από την ΑΑΔΕ και την ολοκλήρωση της επιπλέον δεκαήμερης παράτασης που είχε δοθεί κατόπιν αιτήματος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

Οι επαγγελματίες εκφράζουν ανησυχία για την πρόσθετη πίεση που δημιουργείται στο ήδη δύσκολο ζήτημα της στάθμευσης. Όπως επισημαίνουν, η δυσκολία εξεύρεσης θέσης απομακρύνει πελάτες από την παραλιακή ζώνη και να τους στρέψει σε άλλες περιοχές.

Ζητούμενο παραμένει μια σταθερή συμφωνία που θα επιτρέπει τη χρήση του χώρου για το μεγαλύτερο δυνατό διάστημα μέσα στον χρόνο. Μια ευέλικτη λειτουργία, με προσωρινούς περιορισμούς όταν απαιτείται η εξυπηρέτηση κρουαζιερόπλοιων ή άλλων λιμενικών αναγκών, αποτελεί πρόταση που αξίζει να εξεταστεί από τους αρμόδιους φορείς.

Για τις επιχειρήσεις άλλωστε που λειτουργούν όλο τον χρόνο, διατηρούν θέσεις εργασίας και ανταποκρίνονται σε σταθερές οικονομικές υποχρεώσεις, η προσβασιμότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση βιωσιμότητας.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Σημαντικό εργαλείο για τη σύνδεση των αφίξεων με την πόλη είναι και το τουριστικό Info Point του Δήμου Καλαμάτας στο λιμάνι.

Μέσω της πληροφόρησης, των εντύπων, των χαρτών και των διαδραστικών εφαρμογών του, το περίπτερο έχει τη δυνατότητα να παρουσιάζει στους επιβάτες συγκεκριμένες επιλογές περιήγησης στην Καλαμάτα. Η ενημέρωση μπορεί να μεταφράζεται σε εύκολες διαδρομές, προτάσεις επίσκεψης και σαφείς οδηγίες πρόσβασης στην αγορά, στην παραλία και στα σημεία ενδιαφέροντος.

Ακόμη και για όσους επιλέγουν εκδρομές εκτός Καλαμάτας, ο διαθέσιμος χρόνος πριν ή μετά τη μετακίνησή τους μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία γνωριμίας με την πόλη.

ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Η ακύρωση της προσέγγισης του «Astoria Grande» στις 28 Οκτωβρίου, η οποία αποδόθηκε στην έλλειψη διαθέσιμου χώρου λόγω της παραμονής δύο μεγάλων γιοτ και εργασιών συντήρησης στο ένα από αυτά, επαναφέρει το ζήτημα της διαχείρισης του λιμανιού.

Η προοπτική της κρουαζιέρας απαιτεί ρεαλιστική αποτίμηση, συντονισμό και σαφείς προτεραιότητες. Οι καθυστερήσεις στην προώθηση του master plan δυσκολεύουν τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, όμως η καθημερινή λειτουργία του λιμανιού παραμένει πεδίο ουσιαστικών παρεμβάσεων.

Η οργανωμένη υποδοχή, η αποτελεσματική ενημέρωση και οι προσβάσιμες πύλες προς την πόλη είναι ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την εμπειρία των επισκεπτών. Και για την τοπική οικονομία, το κρίσιμο ερώτημα παραμένει πόσοι από όσους φθάνουν στην Καλαμάτα έχουν τελικά τη δυνατότητα και το κίνητρο να τη γνωρίσουν.