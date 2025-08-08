Εγκριση χρηματοδότησης για αποκατάσταση ρέματος στις Κιτριές

Την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης για το έργο αποκατάσταση κοίτης – μερική διευθέτηση του ρέματος στις Κιτριές, με προϋπολογισμό 570.000 ευρώ, στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων, στο Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών ΟΤΑ, ενέκρινε η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου.

Το ρέμα των Κιτριών υπέστη σοβαρές ζημιές, κατά τις καταστροφές που σημειώθηκαν από τις πλημμύρες την 13η Ιανουαρίου φέτος.

Σύμφωνα με τη μελέτη, στο έργο “περιλαμβάνονται εργασίες αντιστήριξης των πρανών και του υπερκείμενου δρόμου με λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια, η κατασκευή μικρών ανασχετικών αναβαθμών και η διάστρωση του πυθμένα του ρέματος με συρματοκιβώτια ή τσιμέντο για την αποκατάσταση της υδραυλικής διατομής και την αποφυγή υποσκαφών”.

Δικαιούχος του έργου είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

Ακόμα, με την ίδια απόφαση η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε: Τον ορισμό του αναπληρωτή προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Μεσσηνίας Θεόδωρου Γιαννόπουλου, ως υπεύθυνου πράξης, για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της ως άνω πρόσκλησης. Την υποβολή του τεχνικού δελτίου της προτεινόμενης πράξης (ΤΔΠ) από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Μεσσηνίας, όπως προβλέπεται από την ως άνω πρόσκληση, καθώς και όλα τα προβλεπόμενα συνοδευτικά έγγραφα και έντυπα. Την παροχή εξουσιοδότησης στον περιφερειάρχη Πελοποννήσου για την υποβολή του αιτήματος και υπογραφή όλων των σχετικών και απαραίτητων εγγράφων για το σκοπό αυτό.