Η PLANET τεχνικός σύμβουλος στο Καλαμάτα – Μεθώνη και στην παράκαμψη Γιάλοβας

Δύο σημαντικά οδικά έργα υποδομής στην περιοχή της Μεσσηνίας ανέλαβε ως Τεχνικός Σύμβουλος η εταιρεία Συμβούλων-Μηχανικών, PLANET.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ypodomes.com “Με αποφάσεις του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα παράσχει υπηρεσίες υποστήριξης της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών του υπουργείου για την παρακολούθηση της πραγματοποίησης των έργων:

-«Βελτίωση 9ης Εθνικής Οδού: Τμήμα παράκαμψης Γιάλοβας ΠΕ Μεσσηνίας» και

– «Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του Οδικού Άξονα ΝΔ Πελοποννήσου: Τμήμα Καλαμάτα-Ριζόμυλος-Πύλος-Μεθώνη, με ΣΔΙΤ» της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης στην παρακολούθηση της εκπόνησης των μελετών και στην επίβλεψη των έργων της σύμβασης.

Το έργο για τον οδικό άξονα Καλαμάτα-Πύλος-Μεθώνη ύψους 312 εκατ. ευρώ με τον ΦΠΑ είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει πλήθος τεχνικών έργων, όπως κοιλαδογέφυρες μεγάλου ύψους και μήκους, πολλούς ισόπεδους κόμβους (Roundabout) για τη σύνδεση του έργου με την Καλαμάτα, τον αυτοκινητόδρομο «Μορέα», το αεροδρόμιο «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος», τη Μεσσήνη (η οποία θα παρακάμπτεται από διαδρομή 4 χλμ.) και τους οικισμούς που διασχίζει το έργο, έναν μεγάλο ανισόπεδο κόμβο που θα το συνδέει με την Κορώνη, πλήθος κάτω διαβάσεων και αρκετές γέφυρες κ.α. Καινοτομία του έργου είναι ότι θα υπάρχει αδιάλειπτη συντήρηση και λειτουργία για 26 χρόνια μετά την κατασκευή και παράδοσή του, διασφαλίζοντας έτσι υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για πολλά χρόνια.

Το έργο για την παράκαμψη Γιάλοβας έχει κόστος 40 εκατ. ευρώ με τον ΦΠΑ. Υπεγράφη στις 31.5.2024 και έχει αρχική διάρκεια μέχρι τις 31.5.2026.

Αφορά στη βελτίωση τμήματος μήκους 3,5 km της υφιστάμενης 9ης Εθνικής Οδού και στην κατασκευή νέου τμήματος μήκους 4,2 km για την παράκαμψη του οικισμού της Γιάλοβας. Ειδικότερα, στο αντικείμενο του υπόψη έργου περιλαμβάνεται η κατασκευή αρτηρίας δίιχνης διατομής με πλάτος οδού 11,0 m, με ενιαίο οδόστρωμα και μήκος περίπου 7,7 km με τα συνοδά της έργα (ισόπεδοι κυκλικοί κόμβοι, cut & cover, τεχνικά έργα γεφύρωσης ρεμάτων, έργα αντιστήριξης πρανών – οπλισμένων επιχωμάτων, Άνω Διάβαση υφιστάμενης οδού, ηλεκτροφωτισμός, διευθέτηση απορροής ομβρίων υδάτων κ.α.).

Στο αντικείμενο του προς κατασκευή έργου περιλαμβάνεται η εκτέλεση των κάθε είδους χωματουργικών εργασιών (με τα σχετικά έργα δανειοθαλάμων και αποθεσιοθαλάμων), τεχνικών έργων, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης (κατακόρυφης & οριζόντιας), ασφάλισης, αποχέτευσης – αποστράγγισης, μετατόπισης – αποκατάστασης δικτύων ΟΚΩ/ΔΕΚΟ, κλπ.

Η προαίρεση αφορα:

• Ισόπεδος Κόμβος Ι.Κ.1 μορφής Κ3 (κυκλικής) στη ΧΘ 1+100

• Σύνολο του παράπλευρου δικτύου και κάθετες οδοί ΚΟ1, ΚΟ2, ΚΟ6α, ΚΟ-AD, ΚΟ9

• Διευθέτηση χειμάρρων (Ρέμα Ξερολάγκαδο, Ρέμα Γιανούζαγα, Ρέμα Ξεριά)”