1 εκ. ευρώ για βελτίωση του δρόμου Βασιλίτσι - Φοινικούντα

Το έργο στοχεύει στην προστασία των διερχόμενων οχημάτων σε σημεία όπου παρατηρούνται φαινόμενα κατάπτωσης βράχων, εξασφαλίζοντας παράλληλα ομαλότερη και ασφαλέστερη κυκλοφορία.
Σάββατο, 09 Αυγούστου 2025 14:49
1 εκ. ευρώ για βελτίωση του δρόμου Βασιλίτσι - ΦοινικούνταΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Στην πρόσφατη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης για τη χρηματοδότηση του έργου: «Βελτίωση της 13Α Επαρχιακής Οδού, τμήμα Βασιλίτσι – Φοινικούντα», προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ.
Κατηγορία Υποδομές