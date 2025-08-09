1 εκ. ευρώ για βελτίωση του δρόμου Βασιλίτσι - Φοινικούντα

Στην πρόσφατη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης για τη χρηματοδότηση του έργου: «Βελτίωση της 13Α Επαρχιακής Οδού, τμήμα Βασιλίτσι – Φοινικούντα», προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ.

Το έργο στοχεύει στην προστασία των διερχόμενων οχημάτων σε σημεία όπου παρατηρούνται φαινόμενα κατάπτωσης βράχων, εξασφαλίζοντας παράλληλα ομαλότερη και ασφαλέστερη κυκλοφορία.