eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 09 Αυγούστου 2025 14:49

1 εκ. ευρώ για βελτίωση του δρόμου Βασιλίτσι - Φοινικούντα

Γράφτηκε από την

1 εκ. ευρώ για βελτίωση του δρόμου Βασιλίτσι - Φοινικούντα

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Στην πρόσφατη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης για τη χρηματοδότηση του έργου: «Βελτίωση της 13Α Επαρχιακής Οδού, τμήμα Βασιλίτσι – Φοινικούντα», προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ.

Το έργο στοχεύει στην προστασία των διερχόμενων οχημάτων σε σημεία όπου παρατηρούνται φαινόμενα κατάπτωσης βράχων, εξασφαλίζοντας παράλληλα ομαλότερη και ασφαλέστερη κυκλοφορία.

Κατηγορία Υποδομές
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις