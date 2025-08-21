Αισιοδοξία για άμεση υπογραφή σύμβασης και έναρξη έργων το 2026: Σε τροχιά υλοποίησης το Μηναγιώτικο Φράγμα

Η αντίστροφη μέτρηση για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Μηναγιώτικου Φράγματος έχει ξεκινήσει και αν τα έργα ξεκινήσουν εντός του επόμενου έτους θα ολοκληρωθούν το 2029. Σύμφωνα με το «ypodomes.com.

Σύμφωνα με την ypodomes.com “σε αντίστροφη μέτρηση για υπογραφές εισέρχονται τα δύο εναπομείναντα έργα που είναι το Φράγμα Μηναγιώτικο στη Μεσσηνία και στο Λασίθι η λιμνοδεξαμενή στα Χοχλάκια και το Φράγμα Αγίου Ιωάννη”.

Για το Μηναγιώτικο φράγμα η ίδια ιστοσελίδα αναφέρει «Αφορά την κατασκευή φράγματος ύψους 51 μέτρων με χωρητικότητα 11 εκατ. κυβικών μέτρων καθώς και νέου σύγχρονου υπογειοποιημένου και πλήρως εποπτευόμενου αρδευτικού δικτύου για αρδευόμενη έκταση 35.000 στρεμμάτων στην Π.Ε. Μεσσηνίας.

Ο προϋπολογισμός είναι 96.494.657,15 ευρώ πλέον ΦΠΑ σε όρους καθαρής παρούσας αξίας με παράλληλη χρηματοδότηση από ΤΑΑ 29.550.000 ευρώ ήτοι συνολικά 126.044.657,15 ευρώ.

Το Μηναγιώτικο Φράγμα και το αρδευτικό δίκτυο θα κατασκευαστούν σε 36 μήνες.

O διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί και προσωρινός ανάδοχος έχει ανακηρυχθεί η Ένωση Προσώπων METLEN ENERGY & METALS , INTRAKAT Α.Ε. και ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. και η προσυμβατική διαδικασία είναι σε εξέλιξη.