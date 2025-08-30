Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο του Δήμου Μεσσήνης

Την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για το έργο αποκατάστασης ζημιών του οδικού δικτύου αρμοδιότητας του Δήμου Μεσσήνης, που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου 2016, προϋπολογισμού 400.000 ευρώ, ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή Μεσσήνης.

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών έχει οριστεί την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου και η αποσφράγισή τους δύο μέρες αργότερα, την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου.

Το έργο αποκατάστασης προβλέπει παρεμβάσεις σε Βελίκα, Μαυρομμάτι Παμίσου, Βαλύρα, Αχλαδοχώρι, Αγνάντιο, Εύα και Καλαμαρά

Ειδικότερα: α) Στη Βαλύρα: Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης. β) Στη Βελίκα: Ασφαλτόστρωση δρόμου από νεκροταφείο Βελίκας. γ) Στον οδικό άξονα Καλαμάκι-Μαθία: Ασφαλτόστρωση και κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων, τμηματικά και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας. δ) Αγνάντιο: Ασφαλτόστρωση από κεντρικό δρόμο προς την εγκατάσταση Marion Villas. ε) Μαυρομμάτι (από 7η επαρχιακή οδό /Τυροκομείο Πετρόπουλου προς κέντρο οικισμού): Ασφαλτόστρωση με κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου. στ) Οδός Εύα – Καλαμαρά: Ασφαλτόστρωση.

Επίσης προβλέπονται μικρές αποκαταστάσεις με ασφαλτικό για την ασφαλέστερη κυκλοφορία πεζών και οχημάτων σε τμήματα που θα υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία.

Το έργο που χρηματοδοτείται από πιστώσεις του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και δημοτικούς πόρους, έχει προθεσμία εκτέλεσης 9 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο.