Ενδιαφέρον ιδιωτών για τρένο Πελοποννήσου – Προσεχώς επίσημη πρόταση για επαναλειτουργία του δικτύου (βίντεο)

Η ιδρυθείσα το 2024 από Γερμανούς και Έλληνες επιχειρηματίες σιδηροδρομική εταιρεία «Εταιρεία Μεσημβρινών Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΕΜΣΕ)» επιθυμεί να λειτουργήσει τη σιδηροδρομική γραμμή Κόρινθος–Καλαμάτα στον τουριστικό τομέα, καθώς και τα τμήματα Κόρινθος–Ναύπλιο(-Τρίπολη) και τον προαστιακό σιδηρόδρομο Καλαμάτας στον τακτικό τοπικό συγκοινωνιακό τομέα. Η εταιρεία, με έδρα την Τρίπολη, πρόκειται σύντομα να ενημερώσει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τις προθέσεις της και να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις. Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) έχει ήδη ενημερωθεί και δεν έχει διατυπώσει αντιρρήσεις.

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ

Οι Γερμανοί συνιδρυτές διαθέτουν πολυετή εμπειρία στη λειτουργία εμπορικών, ιδιωτικών σιδηροδρόμων στο πρώην δίκτυο των Γερμανικών Κρατικών Σιδηροδρόμων. Παράλληλα με τη λειτουργία της σιδηροδρομικής υποδομής για εμπορευματικές μεταφορές και τουριστικά τρένα, η γερμανική τους εταιρεία Nossen-Riesaer Eisenbahn-Compagnie GmbH βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη διαδικασία επαναλειτουργίας μίας από τις γραμμές που ήδη εκμεταλλεύεται, για τακτική επιβατική χρήση (συνολικό επενδυτικό πλαίσιο περίπου 50 εκατ. ευρώ). Πρώτα βήματα για τη διατήρηση της υποδομής Ήδη, σε συνεννόηση με τον ΟΣΕ έχουν γίνει τα πρώτα βήματα για την αποκατάσταση της σιδηροδρομικής υποδομής στο τμήμα Άργος–Τρίπολη. Μία αντιπροσωπεία διεθνών και Ελλήνων σιδηροδρομικών εμπειρογνωμόνων καθώς και ο Ελβετός πρέσβης είχαν την ευκαιρία το 2024, κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής διαδρομής, να διαπιστώσουν από πρώτο χέρι την καλή κατάσταση της υποδομής. Συνολικά, έχουν αποκατασταθεί περίπου 35 χλμ., ενώ οι εργασίες συνεχίζονται συστηματικά και επεκτείνονται. Ζητούμε μία συνάντηση με τον δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να παρουσιάσουμε το έργο μας και να συντονίσουμε την περαιτέρω πορεία. Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε, αν υπάρχει ενδιαφέρον και από τη δική σας πλευρά για μία συνάντησή μας μαζί σας.

Η ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Η γραμμή Κόρινθος–Καλαμάτα μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην αναζωογόνηση της υπαίθρου. Πολλά χωριά κατά μήκος της γραμμής υποφέρουν από την πληθυσμιακή αποψίλωση, ένας λόγος είναι η ελλιπής ή ανύπαρκτη σύνδεση με το δημόσιο συγκοινωνιακό δίκτυο. Επιπλέον, η γραμμή μπορεί να αποτελέσει μοχλό τουριστικής ανάπτυξης για απομακρυσμένες περιοχές. Όλα αυτά με ένα σύγχρονο, φιλικό προς το κλίμα μέσο μεταφοράς.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟ

Τα πρόσφατα γνωστοποιημένα σχέδια για τη μετατροπή της γραμμής σε ποδηλατόδρομο απορρίπτονται κατηγορηματικά. Η συγκεκριμένη γραμμή περιλαμβάνεται στο ισχύον Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο της Ελλάδας ως συγκοινωνιακός άξονας προαστιακής/περιφερειακής σημασίας. Εκσυγχρονίστηκε πριν από περίπου 15 χρόνια με κόστος περίπου 80 εκατ. ευρώ. Αυτή η επένδυση όχι μόνο θα χαθεί, αλλά σε μεγάλο βαθμό θα πρέπει να επιστραφεί στην Ε.Ε., η οποία είχε χρηματοδοτήσει γενναιόδωρα την ανακαίνισή της. Η ζημία θα είναι όμως πολύ μεγαλύτερη: ως απώλεια θα πρέπει να υπολογιστεί η αξία αντικατάστασης της υποδομής – δηλαδή το κόστος που θα προέκυπτε αν στο μέλλον χρειαζόταν η εκ νέου κατασκευή της γραμμής. Με τις σημερινές προδιαγραφές, το κόστος κατασκευής και την ιδιαίτερα απαιτητική μορφολογία του εδάφους, το ποσό θα ήταν αστρονομικό και θα ξεπερνούσε το 1 δισ. ευρώ. Σε σχέση με αυτές τις δαπάνες, το όφελος ενός ποδηλατόδρομου είναι ελάχιστο. Επιπλέον, θα απαιτούνταν άλλες δαπάνες για την αναζωογόνηση της υπαίθρου και την επίτευξη των κλιματικών στόχων, οι οποίες χωρίς τη συμβολή της σιδηροδρομικής γραμμής θα ήταν δυσκολότερες. Αξιοσημείωτο είναι ότι σε μεγάλα τμήματα της γραμμής υπάρχουν ήδη παράλληλοι δρόμοι, οι οποίοι με ελάχιστη παρέμβαση θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως ποδηλατόδρομοι. Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητούμε τον άμεσο τερματισμό της διαδικασίας προκήρυξης μελετών. Αντί αυτού, τα προβλεπόμενα κονδύλια θα πρέπει να διατεθούν για την αποκατάσταση της σιδηροδρομικής υποδομής – ένα έργο με ασύγκριτα μεγαλύτερο όφελος».