Αναβλήθηκε η επίσκεψη για αυτοψία σε κρίσιμα τμήματα: Αναμένουν Ταχιάο για Καλαμάτα – Μεθώνη

Αν και οι λόγοι της αναβολής δεν έγιναν γνωστοί είναι βέβαιο ότι ο υφυπουργός θα έρθει σύντομα στη Μεσσηνία για να σχηματίσει άποψη αναφορικά με τα «αγκάθια» του έργου κυρίως από την Καλαμάτα μέχρι το Ριζόμυλο. Τα περισσότερα προβλήματα καταγράφονται μεταξύ του κόμβου του Ζαφείρη και της γέφυρας του Παμίσου όπου ενδέχεται να χρειαστούν επιπλέον απαλλοτριώσεις για να διασφαλιστεί με παράδρομο η πρόσβαση στις επιχειρήσεις της ΒΙΠΕ και κατά μήκος της διαδρομής Ασπρόχωμα – Μεσσήνη. Το υψηλό κόστος των απαλλοτριώσεων στην περιοχή και ενδεχόμενη καθυστέρηση εξαιτίας προσφυγής στην δικαιοσύνη μόνο πονοκέφαλο προκαλούν στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών που έτσι και αλλιώς θα πρέπει να διασφαλίσει και την αποκατάσταση της σιδηροδρομικής υποδομής στη γραμμή Ασπρόχωμα – Μεσσήνη. Τα υπόλοιπα προβλήματα καταγράφονται κυρίως μεταξύ Ανάληψης και Βελίκας όπου υπάρχουν αντιδράσεις για τις απαλλοτριώσεις κτηρίων και οικοπέδων. Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση πρέπει να τρέξει το έργο γιατί υπάρχει κίνδυνος πληρωμής αποζημιώσεων στην κατασκευάστρια εταιρεία αν δεν παραδοθούν εγκαίρως τα οικόπεδα που απαιτούνται για την κατασκευή του δρόμου. Στα τμήματα από το Ριζόμυλο μέχρι την Πύλο, οι εργασίες προχωρούν με γρήγορο ρυθμό ο οποίος αναμένεται να εντατικοποιηθεί πλήρως όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες στο Πάτρα - Πύργος και οι φετινές εργασίες στην Ε65 (λόγω χειμώνα) ώστε να έρθουν στη Μεσσηνία περισσότερα μηχανήματα και εργαζόμενοι.

Θ.Λ.