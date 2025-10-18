Σύγχρονα πίλαρ ηλεκτροδότησης και υδροδότησης σκαφών στο Λιμάνι

Πρόκειται, σύμφωνα με την ενημέρωση από τον φορέα, για ένα σημαντικό έργο υποδομής που εντάσσεται στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού αναβάθμισης των υπηρεσιών, που παρέχει το Λιμάνι προς τους ιδιοκτήτες και τους επισκέπτες σκαφών αναψυχής και επαγγελματικών πλοίων.

Η εγκατάσταση των νέων πυλώνων (πίλαρ) θα επιτρέψει την ασφαλή, αξιόπιστη και εύκολη ηλεκτροδότηση των σκαφών, που ελλιμενίζονται στο Λιμάνι, βελτιώνοντας σημαντικά την καθημερινή εξυπηρέτηση των χρηστών. Παράλληλα, θα υπάρξει και εγκατάσταση δικτύου υδροδότησης για την παροχή νερού στα σκάφη, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες των επισκεπτών του Λιμανιού.

Στόχος των παρεμβάσεων, όπως τόνισε η πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, Λυδία Εξηνταβελώνη, είναι η ουσιαστική αναβάθμιση της λειτουργικότητας και της ελκυστικότητας του Λιμένα Καλαμάτας, ενισχύοντας τη θέση του ως κόμβου φιλοξενίας τουριστικών σκαφών.

Η πρωτοβουλία αυτή, με βάση την ίδια ενημέρωση, αποτελεί ακόμη ένα βήμα προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των λιμενικών υποδομών της πόλης, με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο να παραμένει προσηλωμένο στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, στην ενίσχυση της τουριστικής εικόνας της Καλαμάτας και στη δημιουργία ενός φιλικού και λειτουργικού περιβάλλοντος για όλους τους επισκέπτες του Λιμανιού.