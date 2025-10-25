Υπογραφή συμβάσεων για δύο έργα στη Μεσσηνία

Η πρώτη αφορά το έργο «Υπηρεσίες συντήρησης – λειτουργίας αντλιοστασίων και φράγματος ΓΟΕΒ Παμίσου (2025)», προϋπολογισμού 80.000 ευρώ, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ιδίων Πόρων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Το έργο έχει διάρκεια δώδεκα μηνών και περιλαμβάνει τη λειτουργία και συντήρηση του αποστραγγιστικού αντλιοστασίου στην περιοχή Μπουρνιά Καλαμάτας, του αρδευτικού αντλιοστασίου στην κοινότητα Αγίου Φλώρου, του αρδευτικού αντλιοστασίου στην κοινότητα Ασπροπουλιάς, καθώς και των ενδοποτάμιων αρδευτικών θυρίδων (φράγμα) Παμίσου στην κοινότητα Άριος, αρμοδιότητας του ΓΟΕΒ Παμίσου.

Επιπλέον, υπογράφηκε και η σύμβαση προμήθειας έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος σε σάκους των 25 κιλών για τις ανάγκες του οδικού δικτύου τα έτη 2025 και 2026, προϋπολογισμού 15.000 ευρώ. Μέσω της σύμβασης προβλέπεται η προμήθεια 2.800 σάκων, προκειμένου να αντιμετωπίζονται άμεσα έκτακτα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο της Μεσσηνίας.