2 εκ. ευρώ για τα έργα στο Δημοτικό Στάδιο για τις απαιτήσεις της Super League 1

Το έργο αφορά παρεμβάσεις που κρίνονται αναγκαίες για τη λειτουργική αναβάθμιση του σταδίου και την προσαρμογή του στις απαιτήσεις υποδομών και ασφάλειας αθλητικών εγκαταστάσεων κατηγορίας 3 της UEFA, σύμφωνα με τον κανονισμό UEFA Stadium Infrastructure Regulations – 2025 Edition. Οι παρεμβάσεις σχετίζονται και με τη δυνατότητα διεξαγωγής αγώνων 1ης Εθνικής Κατηγορίας, βάσει των προδιαγραφών της ΕΠΟ.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 2 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει δύο υποέργα. Το πρώτο αφορά οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, όπως η κατασκευή και εγκατάσταση νέου συστήματος φωτισμού, η δημιουργία μεταλλικού στεγάστρου στη νότια κερκίδα και η κατασκευή νέων δημοσιογραφικών θεωρείων. Το δεύτερο υποέργο περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος καμερών, συστημάτων ελεγχόμενης εισόδου θεατών, καθώς και υβριδικού χλοοτάπητα.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος έκανε λόγο για ένα ακόμη έργο που εξασφαλίζεται το τελευταίο διάστημα για τον δήμο, αποδίδοντας την εξέλιξη στη συνεργασία Δήμου Καλαμάτας και Περιφέρειας Πελοποννήσου.