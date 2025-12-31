2 εκ. ευρώ για τα έργα στο Δημοτικό Στάδιο για τις απαιτήσεις της Super League 1

Το έργο αφορά παρεμβάσεις που κρίνονται αναγκαίες για τη λειτουργική αναβάθμιση του σταδίου και την προσαρμογή του στις απαιτήσεις υποδομών και ασφάλειας αθλητικών εγκαταστάσεων κατηγορίας 3 της UEFA, σύμφωνα με τον κανονισμό UEFA Stadium Infrastructure Regulations – 2025 Edition. Οι παρεμβάσεις σχετίζονται και με τη δυνατότητα διεξαγωγής αγώνων 1ης Εθνικής Κατηγορίας, βάσει των προδιαγραφών της ΕΠΟ.
Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 2 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει δύο υποέργα. Το πρώτο αφορά οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, όπως η κατασκευή και εγκατάσταση νέου συστήματος φωτισμού, η δημιουργία μεταλλικού στεγάστρου στη νότια κερκίδα και η κατασκευή νέων δημοσιογραφικών θεωρείων. Το δεύτερο υποέργο περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος καμερών, συστημάτων ελεγχόμενης εισόδου θεατών, καθώς και υβριδικού χλοοτάπητα.
Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος έκανε λόγο για ένα ακόμη έργο που εξασφαλίζεται το τελευταίο διάστημα για τον δήμο, αποδίδοντας την εξέλιξη στη συνεργασία Δήμου Καλαμάτας και Περιφέρειας Πελοποννήσου.
2 εκ. ευρώ για τα έργα στο Δημοτικό Στάδιο για τις απαιτήσεις της Super League 1Γράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Χρηματοδότηση ύψους 2.000.000 ευρώ εξασφάλισε το Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας, μετά από απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού για την ένταξη του έργου «Βελτίωση – Αναβάθμιση υποδομών Εθνικού Σταδίου Καλαμάτας» στο ΠΠΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου 2021–2025.
