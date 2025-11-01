Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος - Μεθώνη: 30 ισόπεδοι κόμβοι στον καινούργιο δρόμο

Τριάντα ισόπεδους κόμβους θα έχει συνολικά ο οδικός άξονας Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, από τον κόμβο Ζαφείρη στο Ασπρόχωμα έως τον κόμβο προς Φοινικούντα στη Μεθώνη.

Ακόμα, στην ευθεία Ασπρόχωμα – Μεσσήνη (για την εξυπηρέτηση της ΒΙΠΕ και των άλλων επιχειρήσεων της περιοχής), όπως και σε όλο σχεδόν το τμήμα έως τον Ριζόμυλο, κοντά στο Τζάνε για την ακρίβεια, θα έχει παραδρόμους και από τις δύο πλευρές, μονής κατεύθυνσης.

Αυτά είναι τα καινούργια και αξιοσημείωτα στοιχεία για το σημαντικό οδικό έργο της Μεσσηνίας, που δουλεύεται από τον ανάδοχο Ομιλο Aktor σε πολλά σημεία, αυτή την περίοδο.

Στο πρώτο τμήμα από τον κόμβο Ζαφείρη έως τον Ριζόμυλο, οι κόμβοι που προβλέπεται να δημιουργηθούν, είναι: Καλαμάτας (στου Ζαφείρη). Αρι (ποταμού), με παράκαμψη της υφιστάμενης διαδρομής προς τα βόρεια και κατασκευή νέας γέφυρας. Ασπροχώματος (στο ύψος του “Παναγάκια”, στη Cyclon). Μορέα (στο ύψος του υφιστάμενου) που μεγαλώνει και ήδη έχει διαμορφωθεί από τη νότια πλευρά. Αεροδρομίου (του πολιτικού, στο ύψος του υφιστάμενου κόμβου), που διαμορφώνεται από τη νότια πλευρά. Μεσσήνης 1 (στο ύψος της 120 ΠΕΑ), από τον οποίο θα ξεκινάει η παράκαμψη της Μεσσήνης, προς τα νότια, με την κατασκευή νέας γέφυρας στον Πάμισο. Μεσσήνης 2 (στο ύψος του δρόμου της Μπούκας). Μεσσήνης 3 (στο ύψος του νεφρολογικού κέντρου “Μεσόγειος”), όπου θα καταλήγει η παράκαμψη της Μεσσήνης και ο άξονας θα μπαίνει στον υφιστάμενο δρόμο. Ανάληψης. Δρακονερίου. Αγίου Αυγουστίνου, όπου από κει θα ξεκινάει η παράκαμψη της Βελίκας προς τα νότια. Ισόπεδος κόμβος (ΙΚ) 12 προς Ριζόμυλο και Βελίκα. Ισόπεδος κόμβος (ΙΚ) 13, ο οποίος θα βρίσκεται στον υφιστάμενο δρόμο, στο ύψος του ελαιοτριβείου Σαμπαζιώτη και μέσω δρόμου πρόσβασης 1 χιλιομέτρου περίπου θα οδηγεί στον οδικό άξονα στον ΙΚ 12 (θα εξυπηρετεί, δηλαδή Βελίκα, τα χωριά του Αριστομένη και Δάρα, Δάφνη, Δροσιά κλπ.). Κορώνης (ΑΚ10), προς Πεταλίδι, Κορώνη κλπ. Πριν από αυτόν θα δημιουργηθούν δύο έξοδοι, προς βόρεια και νότια του οδικού άξονα, για να εξυπηρετήσουν τις νέες εγκαταστάσεις της Costa Navarino, που προγραμματίζονται να δημιουργηθούν στην περιοχή τα επόμενα χρόνια.

Ακόμα, σύμφωνα με την ενημέρωσή μας από τον Ομιλο Aktor, μέσα στο 2025 αναμένεται να ξεκινήσει η κατασκευή της νέας γέφυρας στον Πάμισο, με τους πασσάλους της θεμελίωσης να φθάνουν τα 38 με 40 μέτρα βάθος.

Επίσης, να πληροφορήσουμε ότι έχει ξεκινήσει η κατασκευή των γεφυρών στα ρέματα του Τυφλού και της Βελίκας.

Τέλος, να σημειώσουμε πως με ικανοποιητικούς ρυθμούς δουλεύεται το έργο στις περιοχές του Νερόμυλου και της Καζάρμας και στις στροφές πριν την Πύλο, όπου κατασκευάζονται 3 μεγάλες κι εντυπωσιακές γέφυρες, στο τμήμα του σημερινού δρόμου που παραμένει αποκλεισμένο από την κυκλοφορία για λόγους οδικής ασφάλειας και προστασίας της ανθρώπινης ζωής.