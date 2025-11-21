«Η Αλωση των Αθηνών από τις αδερφές Γαργάρα»: Αφηγηματική παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Ξανθούλη

Με έναν εξαιρετικά πρωτότυπο και αφηγηματικό τρόπο, που ξεχώρισε από τις συνηθισμένες δομές, έγινε η παρουσίαση του βιβλίου «Η Αλωση των Αθηνών από τις αδερφές Γαργάρα» από τον Γιάννη Ξανθούλη, την Τετάρτη το βράδυ, στο αμφιθέατρο του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το θεατρικό σχήμα "Συν Ενα - Μιχάλης Τούμπουρος", το βιβλιοπωλείο "Βιβλιόπολις" και τις εκδόσεις "Διόπτρα". Ο χώρος κοσμούνταν από τα σκηνικά της παράστασης του σχήματος «Η τελετή».

Αντί για μια τυπική παρουσίαση με περιγραφή του περιεχομένου, ομιλίες, ανάγνωση βιογραφικών και συντονιστή, ο ίδιος ο συγγραφέας επέλεξε να αφηγηθεί την ιστορία πίσω από τη συγγραφή του βιβλίου, αποκαλύπτοντας τα προσωπικά ερεθίσματα και τις εσωτερικές διαδρομές που τον οδήγησαν στη δημιουργία του.

Η αφορμή για τη συγγραφή του βιβλίου ήταν μια παλιά φωτογραφία από το National Geographic, που απεικόνιζε δύο κοριτσάκια. Αυτή η εικόνα, την οποία δεν ξέχασε ποτέ, όπως ανέφερε, έγινε η αιτία και ο πυρήνας της ιστορίας του και εμφανίζεται και στο εξώφυλλο. Ο συγγραφέας συνέδεσε την πλοκή με προσωπικές μνήμες και εμπειρίες από τη δική του εφηβεία και την προσπάθειά του να «ξεμπερδέψει μια και καλή» με μια επώδυνη περίοδο της ζωής του, προσδίδοντας στην παρουσίαση μια αυτοβιογραφική διάσταση.

Αναφέρθηκε σε έναν παράξενο αλλά σπουδαίο δάσκαλο στην Αλεξανδρούπολη, ο οποίος του πρόσφερε πολλές ιδέες και έμπνευση. Μίλησε επίσης για την παιδική του μανία να δημιουργεί φανταστικές πόλεις, όπως τη Ροδόσταμη. Η ιστορία εκτυλίσσεται στην περίοδο μετάβασης από τη δεκαετία του ’50 στη δεκαετία του ’60, στη διαφημισμένη μέχρι σήμερα εποχή κατά την οποία συνέβησαν σημαντικές αλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο. Η πόλη όπου ζουν οι Γαργάρες είναι μια χερσαία βόρεια πολιτεία με μοναδικό χαρακτηριστικό την καλλιέργεια εξαιρετικών τριαντάφυλλων, κατάλληλων για τη διευκόλυνση των δύστροπων εντέρων. Γι’ αυτό και αναπτύχθηκε εκεί ένας ιδιότυπος «αφοδευτικός τουρισμός». Παρουσίασε στο κοινό τη Φιλοθέη και τη Μαγιοπούλα και μίλησε για την έντονη επιθυμία των κοριτσιών να αποδράσουν στην Αθήνα -μια επιθυμία που ένιωθε και ο ίδιος ο συγγραφέας- η οποία λειτουργεί ως ισχυρός συμβολισμός της ανάγκης για όνειρο και φαντασία.

Η παρουσίαση ήταν ουσιαστικά ένας μοναδικός μονόλογος, γεμάτος χιούμορ και αυτοσαρκασμό, που έβαλε το κοινό κατευθείαν στον κόσμο και στο πνεύμα του συγγραφέα. Οι παρευρισκόμενοι το απόλαυσαν πολύ, ενώ ο συγγραφέας υπέγραψε τα βιβλία τους και μίλησε με τον καθένα ξεχωριστά. Με αυτόν τον τρόπο, το «γιατί» της δημιουργίας έγινε η ίδια η «πράξη» της παρουσίασης, προσφέροντας μια ζωντανή και συναισθηματική κατανόηση του έργου του.