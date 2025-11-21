Εκπαιδευτικοί του ΓΕΛ Θουρίας στη Λετονία

Στη Λετονία βρέθηκαν δύο εκπαιδευτικοί του ΓΕΛ Θουρίας, η καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής και Διευθύντρια του σχολείου Ελένη Γκλεγκλέ , και ο καθηγητής Χημείας και Βιολογίας Σωτήριος Καββαθέας , για εκπαιδευτική επίσκεψη στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ 2024-1-EL01-KA122-SCH-000218179 με τίτλο “Empowered in Thouria” , που υλοποιείται στο ΓΕΛ Θουρίας από το 2024.

Οι δύο εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε πρόγραμμα παρακολούθησης εργασίας (Job-shadowing) στο λύκειο Kekava Secondary School από τις 10 έως τις 14 Νοεμβρίου 2025. Κατά τη διάρκεια της κινητικότητας παρακολούθησαν μαθήματα Χημείας, Βιολογίας και Φυσικής Αγωγής, γνώρισαν σύγχρονες και καινοτόμες διδακτικές πρακτικές, συμμετείχαν σε δράσεις που προωθούν την ένταξη όλων των μαθητών και αντάλλαξαν εμπειρίες με τη σχολική κοινότητα της Λετονίας. Επίσης, ενημερώθηκαν για ζητήματα οργάνωσης, διοίκησης και ευρωπαϊκών συνεργασιών, ενισχύοντας τις προοπτικές μελλοντικών ανταλλαγών και κοινών δράσεων.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι δύο εκπαιδευτικοί είχαν επίσης την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εκδηλώσεις για την εθνική εορτή της Λετονίας (Lāčplēsis Day), συμμετέχοντας σε δράσεις μνήμης και πολιτισμού στη Ρίγα. Μέσα από την παρέλαση με δάδες, την τελετή στο Μνημείο της Ελευθερίας και τα δρώμενα στην πόλη, γνώρισαν από κοντά την ιστορία της χώρας και τον τρόπο με τον οποίο οι Λετονοί τιμούν τους αγώνες για την ανεξαρτησία τους. Επιπλέον, παρακολούθησαν παραδοσιακούς χορούς και πολιτιστικές δραστηριότητες, αποκτώντας μια ουσιαστική εικόνα της λετονικής κουλτούρας.

Η κινητικότητα υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΙΚΥ, ενισχύοντας ένα εκπαιδευτικό μέλλον με όραμα και ανοιχτούς ορίζοντες για το ΓΕΛ Θουρίας.