2.820.015 ευρώ η επιδότηση σε “Μορέας ΑΕ”

Την καταβολή ποσού 2.820.015,44 ευρώ στον παραχωρησιούχο “Μορέας ΑΕ”, ως επιδότηση λειτουργίας για την εξάμηνη περίοδο από 3 Μαρτίου έως και 2 Σεπτεμβρίου, της σύμβασης παραχώρησης για τον αυτοκινητόδρομο Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και τον κλάδο Λεύκτρο – Σπάρτη, ενέκρινε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας.