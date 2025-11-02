2.820.015 ευρώ η επιδότηση σε “Μορέας ΑΕ”

Την καταβολή ποσού 2.820.015,44 ευρώ στον παραχωρησιούχο “Μορέας ΑΕ”, ως επιδότηση λειτουργίας για την εξάμηνη περίοδο από 3 Μαρτίου έως και 2 Σεπτεμβρίου, της σύμβασης παραχώρησης για τον αυτοκινητόδρομο Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και τον κλάδο Λεύκτρο – Σπάρτη, ενέκρινε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας.
Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι “το σύνολο των άμεσων εσόδων του παραχωρησιούχου στην εξάμηνη περίοδο από 3.3.2025 έως και 2.9.2025 (ανέρχονται στο ποσό των 26.810.592,88 ευρώ), υπολείπεται του Ορίου Κινδύνου Κυκλοφορίας – Εσόδων (Ο.Κ.Κ.Ε.)”.