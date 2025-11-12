Σχέδιο επαναλειτουργίας του σιδηρόδρομου Κόρινθος – Καλαμάτα: Τρένο με μπαταρία στις γραμμές της Πελοποννήσου

Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την επαναλειτουργία της μετρικής σιδηροδρομικής γραμμής στην Πελοπόννησο, με πρώτο βήμα τη δημιουργία προαστιακού δικτύου στη Μεσσηνία, παρουσιάζει στη πολιτική ηγεσία της χώρας η Εταιρεία Μεσημβρινών Σιδηροδρόμων της Ελλάδος, σε συνεργασία με τη γερμανική εταιρεία Nossen-Riesaer Eisenbahn-Compagnie (NRE GmbH), που διαχειρίζεται σιδηροδρομικές υποδομές στη Σαξονία.

Το σχέδιο προβλέπει τη σταδιακή επανενεργοποίηση της γραμμής Κόρινθος – Καλαμάτα σε τρεις φάσεις, με αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Στη δεύτερη φάση εντάσσεται η λειτουργία προαστιακού σιδηροδρόμου Καλαμάτας, ο οποίος θα εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή με ηλεκτροκίνητους συρμούς μπαταρίας. Οι συρμοί αυτοί, σύμφωνα με την πρόταση, μπορούν να επιδοτηθούν από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προσφέρουν ένα πράσινο, οικονομικό και αθόρυβο μέσο μετακίνησης για κατοίκους και επισκέπτες.

Η πρώτη φάση του σχεδίου προβλέπει την τουριστική λειτουργία του τμήματος Μύλοι–Στενό/Τρίπολη, με συνδυασμένες εκδρομικές διαδρομές (τρένο–λεωφορείο, τρένο–ποδήλατο, τρένο–πεζοπορία), ενώ η τρίτη φάση αφορά την κανονική επιβατική κίνηση στο σύνολο του άξονα Κόρινθος–Άργος–Ναύπλιο/Τρίπολη και τη σύνδεση με το δίκτυο κανονικού εύρους στην Κόρινθο.

Το επιχειρησιακό πλάνο περιλαμβάνει έλεγχο γεφυρών, συντήρηση γραμμών, επισκευή τροχαίου υλικού και εγκατάσταση ψηφιακού συστήματος εισιτηρίων, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η προετοιμασία μελέτης κόστους και βιωσιμότητας για τα δύο πρώτα στάδια του έργου.

Στα επόμενα βήματα, η εταιρεία προγραμματίζει συναντήσεις με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη και τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ Γιώργο Παληό, καθώς και επαφές με δήμους κατά μήκος της γραμμής για την εξασφάλιση θεσμικής και τεχνικής υποστήριξης.

Στόχος της πρότασης είναι η αξιοποίηση της σιδηροδρομικής κληρονομιάς της Πελοποννήσου και η μετατροπή της σε μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης, με συνδυασμό τουριστικής, προαστιακής και εμπορικής χρήσης, προσφέροντας νέες δυνατότητες μετακίνησης και ενίσχυσης των τοπικών οικονομιών.

ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΤΡΕΝΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Τα ηλεκτρικά τρένα μπαταρίας (Battery Electric Trains) αποτελούν τη νέα τάση στις ευρωπαϊκές σιδηροδρομικές μεταφορές. Είναι ηλεκτροκίνητοι συρμοί που μπορούν να κινούνται και σε γραμμές χωρίς εναέρια ηλεκτροδότηση, χρησιμοποιώντας ενσωματωμένες μπαταρίες μεγάλης χωρητικότητας.

Οι μπαταρίες φορτίζονται αυτόματα στα ηλεκτροδοτούμενα τμήματα της γραμμής ή μέσω της αναγεννητικής πέδησης (όταν το τρένο φρενάρει) και προσφέρουν αυτονομία 80 έως 120 χιλιομέτρων. Έτσι, επιτρέπουν τη λειτουργία προαστιακών και τοπικών δρομολογίων χωρίς ανάγκη πλήρους ηλεκτροδότησης της γραμμής.

Η τεχνολογία έχει ήδη εφαρμοστεί στη Γερμανία, όπου τα μοντέλα Mireo Plus B (Siemens) και Coradia Continental BEMU (Alstom) κυκλοφορούν σε κανονικές γραμμές από το 2023, καθώς και στη Σουηδία, Ιταλία, Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Για τη Μεσσηνία, τα τρένα αυτής της κατηγορίας αποτελούν ρεαλιστική και βιώσιμη λύση για τη λειτουργία προαστιακού δικτύου, καθώς μπορούν να κινηθούν χωρίς ηλεκτροδοτική υποδομή, μειώνοντας το κόστος και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

(Στη φωτογραφία: Σύγχρονος συρμός τύπου Mireo Plus B της Siemens Mobility, από τα πρώτα ηλεκτρικά τρένα με μπαταρίες που κυκλοφορούν στη Γερμανία)