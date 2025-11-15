Απευθείας ανάθεση για μελέτη προστασίας Κάστρου Μεθώνης

Την απευθείας ανάθεση για την εκπόνηση της ακτομηχανικής μελέτης για την ύφαλη προστασία του δυτικού τείχους του Κάστρου Μεθώνης, στην “Τρίτων Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.”, ενέκρινε η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του υπουργείου Πολιτισμού.

Οπως αναφέρεται στην απόφαση, “οι όροι που πρέπει να τηρηθούν κατά την εκπόνηση της ανωτέρω μελέτης, περιγράφονται στη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ του αναδόχου και του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων”.

* Ακόμα, η ίδια υπηρεσία του υπουργείου ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκπόνηση μελέτης για την ύφαλη προστασία του Δυτικού Τείχους του Κάστρου Μεθώνης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, “προκειμένου στη συνέχεια να είναι δυνατή η υλοποίηση των απαραίτητων εργασιών για την αποκατάσταση του μνημείου” όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Για τον λόγο αυτό ζήτησε προσφορές από 3 αρμόδια μελετητικά γραφεία.

Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, “προκειμένου να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση του έργου ως προς τη συμβατότητα του με το άμεσο και το έμμεσο περιβάλλον”.

Η συνολική προθεσμία εκπόνησης των δύο αυτών μελετών έχει οριστεί σε 180 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή των συγκεκριμένων μελετών ανέρχεται σε 37.200 ευρώ με ΦΠΑ.