Σε εξέλιξη τα έργα οδοποιίας στη Μεσσηνία

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα έργα οδοποιίας του Ταμείου Ανάκαμψης στη Μεσσηνία, με παρεμβάσεις σε εθνικές και επαρχιακές οδούς που στοχεύουν στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της καθημερινής μετακίνησης των πολιτών.

Το βασικό έργο «Μέτρα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας υπεραστικών οδών ΠΕ Μεσσηνίας», προϋπολογισμού 3.115.000 ευρώ, προχωρά με εργασίες σε σειρά κρίσιμων τμημάτων του οδικού δικτύου.

Μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων σε τμήμα της εθνικής οδού Κυπαρισσίας – Φιλιατρών, στη γέφυρα πριν τα Φιλιατρά και στην 82η εθνική οδό με διαπλάτυνση στροφής στη Στενωσιά, συνεχίστηκαν οι εργασίες στη 9η επαρχιακή οδό Ριζόμυλος – Κορώνη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ολοκληρώθηκαν ασφαλτοστρώσεις κατά θέσεις στην περιοχή των Βουναρίων, για την αποκατάσταση φθορών του οδοστρώματος και τη βελτίωση της απορροής των ομβρίων. Ανάλογες εργασίες ξεκίνησαν και στην 7η εθνική οδό Ασπρόχωμα – Τσακώνα, στο τμήμα Θουρία – Αιθαία, όπου εφαρμόζεται αντιολισθηρή στρώση κυκλοφορίας. Προβλέπονται επίσης εργασίες διαγράμμισης, τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας, οριοδεικτών και άλλων στοιχείων οδικής σήμανσης.

Ο συνολικός στόχος είναι η αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας σε εθνικό και επαρχιακό δίκτυο, καθώς και η ενίσχυση της προσβασιμότητας και της ανάπτυξης των περιοχών παρέμβασης. Σε εξέλιξη βρίσκεται και το έργο «Έργα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της Περιφέρειας Πελοποννήσου», προϋπολογισμού 45 εκατ. ευρώ, το οποίο προβλέπει παρεμβάσεις σε θέσεις μειωμένης οδικής ασφάλειας σε όλη την Περιφέρεια. Ήδη έχει ξεκινήσει η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στην 82η εθνική οδό, στο τμήμα Καλαμάτα – Σπάρτη, καθώς και στην 1η επαρχιακή οδό από την Καλαμάτα έως τα όρια του νομού.

Οι εργασίες του έργου περιλαμβάνουν αντικατάσταση εξοπλισμού οδού, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, διαγράμμιση, ανακλαστήρες, στηθαία ασφαλείας, ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας, επισκευή φθορών, ηλεκτροφωτισμό, καθώς και καθαρισμό – μόρφωση της υφιστάμενης τριγωνικής τάφρου.

Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις της εργολαβίας «Καθαρισμοί ρεμάτων και αντιπλημμυρικά έργα ΠΕ Μεσσηνίας (2025)», προϋπολογισμού 420.000 ευρώ, με εργασίες ήδη ολοκληρωμένες σε Καλαμάτα, Βέργα και κρίσιμα σημεία του επαρχιακού δικτύου.

Στην Καλαμάτα ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός ρεμάτων ανάντη της Νέας Εισόδου, ενώ παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν και σε ρέματα της Βέργας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εργολαβία προχώρησε επίσης στον καθαρισμό του ρέματος Αμφύτας, τόσο ανάντη όσο και κατάντη της γέφυρας της εθνικής οδού Καλό Νερό – Τσακώνα.

Παράλληλα υλοποιήθηκαν εργασίες σε δύο κλάδους του ρέματος Πολιτέικο ανάντη του αυτοκινητοδρόμου, σε ρέμα στην περιοχή Αγίου Ιωάννη στο Πεταλίδι, καθώς και σε ρέματα της κοινότητας Χαλαζονίου.

Ο προγραμματισμός του έργου προβλέπει τη συνέχιση των αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων στις περιοχές Βάλτα Γαργαλιάνων και στις κοινότητες Ψάρι και Φίλια του Δήμου Οιχαλίας.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν απομάκρυνση αυτοφυούς βλάστησης και φερτών υλικών, αποκατάσταση της κοίτης και βελτίωση της παροχετευτικότητας των ρεμάτων, ώστε αυτά να λειτουργούν απρόσκοπτα εν όψει του χειμώνα.