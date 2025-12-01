Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η Πατρών – Πύργου

Παραμένει η ασάφεια, το ασαφές χρονοδιάγραμμα και το τελικό μοντέλο χρηματοδότησης για την κατασκευή του οδικού άξονα Πύργος–Καλό Νερό–Τσακώνα, μετά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή Ηλείας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Μιχάλη Κατρίνη και τις απαντήσεις που έδωσε ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος στη Βουλή.

Ωστόσο, ξεκαθαρίστηκε ότι ο σημαντικός οδικός άξονας θα αντιμετωπιστεί ως ενιαίο έργο, που θα κατασκευαστεί από τον παραχωρησιούχο, ενώ στο ίδιο έργο θα ενταχθεί και η επέκταση της υφιστάμενης Ολυμπίας Οδού προς την Αρχαία Ολυμπία και τη γέφυρα Αλφειού.

Ο υφυπουργός μίλησε καθαρά για την επιλογή της “μηδενικής λύσης” (βελτίωση της υφιστάμενης χάραξης) στα 25 χιλιόμετρα που περιλαμβάνουν και τα Λουτρά Καϊάφα και προσδιόρισε το κόστος συνολικά στα 700 εκατ. ευρώ, βάσει των μελετών που έχει το υπουργείο.

Αυτή την εβδομάδα ωστόσο ενδέχεται να γίνουν γνωστά περισσότερα πράγματα όσον αφορά την πορεία του Πάτρα – Πύργος. Και αυτό επειδή την Πέμπτη παραδίδονται στην κυκλοφορία τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος, οπότε τα στελέχη του υπουργείου Υποδομών και ενδεχομένως ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναφερθούν στο τελευταίο κομμάτι της Ολυμπίας Οδού.

Οσον αφορά την απάντηση του Νίκου Ταχιάου στον Μιχάλη Κατρίνη, ο Ηλείος βουλευτής τόνισε ότι πρόκειται για ένα έργο κρίσιμης σημασίας για την οδική ασφάλεια και την ανάπτυξη της Ηλείας και της Μεσσηνίας και επανέλαβε ότι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης είχε δεσμευτεί σχετικά πριν από 3,5 χρόνια.

Υπογράμμισε την εύλογη ανησυχία των κατοίκων σχετικά με τις προθέσεις της κυβέρνησης για την κατασκευή του έργου κι έθεσε ευθέως το ερώτημα αν η κυβέρνηση έχει καταλήξει στην απόφαση κατασκευής του έργου Πύργος - Καλό Νερό - Τσακώνα και με ποια λύση, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα και ποια η πηγή χρηματοδότησης.

Ζήτησε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής της σύνδεσης της Ολυμπίας Οδού με την Αρχαία Ολυμπία και τη γέφυρα του Αλφειού και για το οποίο ο κ. Ταχιάος είχε δεσμευτεί εδώ και μήνες ότι θα υλοποιηθεί από την κοινοπραξία.

Στο ερώτημα του κ. Κατρίνη σχετικά με τις μελέτες, την επιλογή κατασκευής και το κόστος, ο κ. Ταχιάος μίλησε καθαρά για την επιλογή της “μηδενικής λύσης” από την κυβέρνηση (βελτίωση της υφιστάμενης χάραξης) σε σχέση με την ανατολική χάραξη (μέσω του ορεινού όγκου Λαπίθα).

Ο υφυπουργό ξεκαθάρισε ότι η κατασκευή του έργου θα γίνει με σύμβαση παραχώρησης κι εθνική συμμετοχή και προσδιόρισε το κόστος συνολικά στα 700 εκατ. ευρώ, βάσει των μελετών που έχει το υπουργείο. Απέφυγε, όμως, να δεσμευτεί για την ακριβή πηγή χρηματοδότησης, παραπέμποντας το θέμα σε μελλοντικές συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ανέφερε ότι το έργο Πύργος-Καλό Νερό- Τσακώνα θα αντιμετωπιστεί ως ενιαίο έργο, που θα κατασκευαστεί από τον παραχωρησιούχο, ενώ στο ίδιο έργο θα ενταχθεί και η επέκταση της υφιστάμενης Ολυμπίας Οδού προς την Αρχαία Ολυμπία και τη γέφυρα Αλφειού.

Σε δήλωσή του ο βουλευτής Μιχ. Κατρίνης σημείωσε: “Παρά τις διαβεβαιώσεις, για μία ακόμα φορά, του αρμόδιου υφυπουργού για τον οδικό άξονα Πύργος-Καλό Νερό-Τσακώνα’, παραμένει ασαφές τόσο το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, όσο και το τελικό μοντέλο χρηματοδότησης. Η κυβέρνηση, ενώ έχει παραλάβει τις μελέτες και φαίνεται να έχει καταλήξει στην επιλογή της «μηδενικής λύσης», συνεχίζει να παραπέμπει τις όποιες αποφάσεις στο μέλλον. Δεν ξεκαθαρίζει, όμως, το πότε θα ξεκινήσει και πότε θα ολοκληρωθεί το έργο, ούτε αν έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση και έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μαζί με τους τοπικούς φορείς συνεχίζουμε τη διεκδίκηση του αυτονόητου. Την ολοκλήρωση της οδικής σύνδεσης της Πελοποννήσου, έναν ασφαλή αυτοκινητόδρομο που θα δώσει ανάπτυξη σε Ηλεία και Μεσσηνία”.