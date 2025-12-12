Ανάδοχος για έργα συντήρησης στο οδικό δίκτυο Μεσσηνίας

Την προώθηση παρεμβάσεων που αφορούν τη συντήρηση και τη βελτίωση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Μεσσηνίας ενέκρινε η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας.

Αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για έργα ασφαλτικών, σήμανσης και τεχνικών παρεμβάσεων, συνολικού προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, που αναμένεται να ενισχύσουν την οδική ασφάλεια σε κομβικά σημεία του δικτύου.

Στη συνεδρίαση εγκρίθηκε επίσης ένα ευρύτερο πακέτο παρεμβάσεων για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, με έργα που αφορούν οδική ασφάλεια, αντιπλημμυρική προστασία και αναβάθμιση υποδομών.

Αργολίδα

Προχωρά με οριστικό ανάδοχο το έργο συντήρησης και αποκατάστασης της Επαρχιακής Οδού 24, από τον ανισόπεδο κόμβο της Εθνικής Οδού 7 έως τον κόμβο Στέρνας, προϋπολογισμού 700.000 ευρώ. Αναδείχθηκε επίσης προσωρινός ανάδοχος για την αποκατάσταση της Επαρχιακής Οδού 18 προς Προσύμνη, ύψους 300.000 ευρώ, ενώ εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο Κρανιδίου–Πόρτο Χέλι και Κρανιδίου–Ερμιόνης.

Κορινθία

Εγκρίθηκε προσωρινός ανάδοχος για έργο αναβάθμισης εγγειοβελτιωτικών υποδομών στους Δήμους Βέλου–Βόχας, Σικυωνίων και Ξυλοκάστρου–Ευρωστίνης, προϋπολογισμού 600.000 ευρώ. Παράλληλα, προχωρά η υποβολή νέας πρότασης χρηματοδότησης έργων οδικής ασφάλειας στο ΠΠΑ Πελοποννήσου.

Αρκαδία

Η Επιτροπή ενέκρινε τη δημοπράτηση έργου άρσης επικινδυνότητας και προστασίας από πτώσεις βράχων στην περιοχή Λαγκαδίων της Εθνικής Οδού Τρίπολης–Πύργου, ύψους 1.000.000 ευρώ. Εγκρίθηκε επίσης η διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την αποκατάσταση βλαβών και την προστασία βάθρων της γέφυρας Μπερτσιάς, προϋπολογισμού 300.000 ευρώ.

Προϋπολογισμός 2026

Συζητήθηκε ακόμη η κατάρτιση του σχεδίου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το 2026 και των Πινάκων Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού 2026–2029, που θα τεθούν προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής και αναπληρωτής περιφερειάρχη Χρήστος Λαμπρόπουλος ανέφερε ότι «με τις πρόσφατες αποφάσεις προχωράμε μια σειρά έργων που βελτιώνουν την καθημερινότητα και την ασφάλεια των πολιτών, υπό τον σχεδιασμό του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού», τονίζοντας ότι οι διαδικασίες αναδόχων, δημοπρατήσεων και χρηματοδοτήσεων συνεχίζουν με σταθερό ρυθμό σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.