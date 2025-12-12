Παραλαβή μελέτης για αναβάθμιση ΓΟΕΒ Παμίσου

Τις μελέτες αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των αντλιοστασίων και αρδευτικών γεωτρήσεων του ΓΟΕΒ Παμίσου παρέλαβε η επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης, σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου υπό την προεδρία του αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Στάθη Αναστασόπουλου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γραφείου του.

Τα μέλη της επιτροπής ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Τάσος Σαρδέλης και η περιφερειακή σύμβουλος Ντίνα Νικολάκου, παρέλαβαν το φυσικό αντικείμενο των μελετών, ύστερα από τη βεβαίωση της ορθότητας και πληρότητάς τους από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Θεόδωρο Γιαννόπουλο. Οι μελέτες περιλαμβάνουν τοπογραφικές αποτυπώσεις, υδραυλική και ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, γεωργοοικονομική ανάλυση και φάκελο απαλλαγής από περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Το έργο αφορά την αντικατάσταση πεπαλαιωμένων αγωγών, τον εκσυγχρονισμό του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και μέτρα προστασίας για συνολικά 51 αντλιοστάσια και γεωτρήσεις στην άνω και κάτω Μεσσηνία. Το κόστος των μελετών ανέρχεται σε 113.398 ευρώ, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου φτάνει τα 24,8 εκατ. ευρώ.

Όπως σημειώθηκε στη συνεδρίαση, στόχος είναι η αξιοποίηση διαθέσιμων χρηματοδοτικών προγραμμάτων, είτε για το σύνολο είτε για τμήματα του έργου, με στόχο την επιτάχυνση της υλοποίησης.

Σε δήλωσή του ο αντιπεριφερειάρχης υπογράμμισε ότι η ολοκλήρωση των μελετών ενισχύει τη δυνατότητα κατάθεσης προτάσεων χρηματοδότησης, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου, ιδιαίτερα οι απώλειες νερού και ενέργειας και τα υψηλά κόστη λειτουργίας και συντήρησης.