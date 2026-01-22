Εγκρίθηκε η μελέτη για αντιπλημμυρική προστασία του Πάμισου

Την οριστική ειδική αρχιτεκτονική μελέτη που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της μελέτης με τίτλο “Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου από το Φράγμα Άρι – Μεσσήνη - Εκβολές στη θάλασσα και μελέτες περιβαλλοντικής αξιοποίησης εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης”, ενέκρινε με απόφασή του ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας.

Οπως αναφέρεται, η μελέτη εγκρίθηκε, “όπως συντάχθηκε και επανυποβλήθηκε από τον μελετητή, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνσή μας”, Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών κι Εγγειοβελτιωτικών Εργων (Δ19).

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι η υπηρεσία και ο υπουργός έλαβαν υπόψη: Τη δέσμευση προϋπολογισμού ποσού 3 εκ. ευρώ σε βάρος του έργου και τον χαρακτηρισμό του έργου του θέματος ως μεγάλο και σύνθετο ειδικό έργο εθνικού επιπέδου.

ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ

Στο σκεπτικό της απόφασης επισημαίνεται ότι:

- Τον Ιούνιο του 2020 εγκρίθηκαν: Η υδρολογική και η τοπογραφική μελέτη, η προκαταρκτική έρευνα χώρων ανάπλασης, η κυματική, η ακτομηχανική και η γεωλογική μελέτη.

- Τον Μάρτιο του 2022 εγκρίθηκε: Η γεωτεχνική μελέτη (παρουσίαση και αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών).

- Τον Νοέμβριο του 2023 εγκρίθηκαν: Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής οι περιβαλλοντικοί όροι.

- Τον Ιούνιο του 2025 εγκρίθηκαν οι παρακάτω μελέτες του 1ου σταδίου:

Μελέτες υδραυλικών έργων (οριστική μελέτη διευθέτησης ποταμού Πάμισου από το φράγμα

Άρι έως εκβολές, έλεγχος υφιστάμενου φράγματος επί του ποταμού Πάμισου, προμελέτη

νέου ρουφράκτη επί του ποταμού Πάμισου, προμελέτη διευθέτησης ρέματος Μπούκας και

συμβαλλόντων ρεμάτων). Προμελέτες συγκοινωνιακών έργων (πεζόδρομου – ποδηλατόδρομου, υφιστάμενης εθνικής οδού Πύλου – Καλαμάτας, τοπικής οδού οικισμού Αίπειας επί του ποταμού Άρι, οδού σύνδεσης νέου ρουφράκτη επί του ποταμού Πάμισου). Στατικές προμελέτες γεφυρών (νέος ρουφράκτης επί του ποταμού Πάμισου, εθνικής οδού επί του ποταμού Πάμισου, οικισμού Αίπειας επί του ποταμού Άρι, πεζογέφυρα επί του ποταμού Πάμισου). Προμελέτες Η/Μ έργων (εγκαταστάσεων νέου ρουφράκτη επί του ποταμού Πάμισου, ηλεκτροφωτισμού πεζόδρομου – ποδηλατόδρομου, ηλεκτροφωτισμού οδικών έργων και γεφυρών, περιοχής ανάπλασης και πεζογέφυρας ποταμού Πάμισου). Γεωτεχνικές μελέτες θεμελίωσης (γέφυρας εθνικής οδού επί του ποταμού Πάμισου, νέου ρουφράκτη επί του ποταμού Πάμισου, γέφυρας οικισμού Αίπειας επί του ποταμού Άρι, πεζογέφυρας επί του ποταμού Πάμισου).

- Τον Νοέμβριο του 2025 εγκρίθηκε η προμελέτη προσήνεμου μώλου.