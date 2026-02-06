Ταχιάος στη Βουλή: Σε προτεραιότητα το Πύργος – Τσακώνα

Σε προτεραιότητα τίθεται ο οδικός άξονας Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα έναντι της σύνδεσης Λαγκάδια – Αρχαία Ολυμπία, όπως προκύπτει από τα πρακτικά της Βουλή των Ελλήνων κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης στη συνεδρίαση της Τετάρτης 4 Φεβρουαρίου 2026.

Το θέμα έθεσε ο βουλευτής Ηλείας της ΚΟ ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής Μιχαήλ Κατρίνης, ο οποίος ζήτησε διευκρινίσεις για τον σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση του οδικού άξονα Αρχαία Ολυμπία – Βυτίνα – Τρίπολη. Στη συζήτηση έγινε αναφορά και στον βουλευτή Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Λαμπρόπουλος, ο οποίος έχει επανειλημμένα ασχοληθεί κοινοβουλευτικά με το έργο Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα.

Απαντώντας, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νικόλαος Ταχιάος ξεκαθάρισε ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης αποτελεί ο άξονας Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα, τονίζοντας ότι πρόκειται για έργο κρίσιμης σημασίας για τη διασύνδεση της δυτικής Πελοποννήσου με τον κεντρικό οδικό κορμό. Όπως ανέφερε, το κόστος κατασκευής του έργου εκτιμάται ότι ξεκινά από τα 700 εκατ. ευρώ και, ανάλογα με τη χάραξη και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, μπορεί να προσεγγίσει ακόμη και το 1 δισ. ευρώ.

Ο υφυπουργός σημείωσε ότι το υπουργείο αναζητά πλέον το χρηματοδοτικό μοντέλο για το 2026, εξετάζοντας μεταξύ άλλων την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης της Ολυμπία Οδός, με την προϋπόθεση κρατικής συμμετοχής, όπως προβλέπεται από το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις συμβάσεις παραχώρησης.

Σε ό,τι αφορά τη σύνδεση Λαγκάδια – Αρχαία Ολυμπία, ο υφυπουργός επανέλαβε ότι το έργο δεν προηγείται στον σχεδιασμό, καθώς παρουσιάζει χαμηλούς κυκλοφοριακούς φόρτους σε σχέση με το κόστος κατασκευής, το οποίο υπερβαίνει τα 200 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, δεν υπάρχει μελέτη βιωσιμότητας που να επιτρέπει την ένταξή του σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία ή σε δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Παράλληλα, τόνισε ότι ο άξονας Αρχαία Ολυμπία – Βυτίνα – Τρίπολη χαρακτηρίζεται περιφερειακό οδικό δίκτυο και εμπίπτει στην αρμοδιότητα των Περιφερειών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. Από τη συζήτηση προκύπτει ότι, στον τρέχοντα σχεδιασμό του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ο άξονας Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα προηγείται χρονικά και χρηματοδοτικά, ενώ η σύνδεση Λαγκάδια – Αρχαία Ολυμπία παραμένει χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.