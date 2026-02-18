eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: Το Μάρτιο οι υπογραφές, τον Απρίλιο αναλαμβάνει η Fraport

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: Το Μάρτιο οι υπογραφές, τον Απρίλιο αναλαμβάνει η Fraport

Η σύμβαση παραχώρησης του Αερολιμένα Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» θα υπογραφτεί το Μάρτιο, η παραχωρησιούχος κοινοπραξία θα αναλάβει τον Απρίλιο, τα προβλεπόμενα έργα για το νέο αεροσταθμό θα ξεκινήσουν το φθινόπωρο με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωση εντός της επόμενη τριετίας και ο στόχος για το 2030 είναι ο διπλασιασμός της επιβατικής κίνησης σε σχέση με πέρσι όταν ταξίδεψαν από και προς την Καλαμάτα περίπου 370.000 επιβάτες.

Αυτά δήλωσε σήμερα ο γενικός διευθυντής της Fraport Greece Γιώργος Βήλος σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Καλαμάτας.

Αναλυτικό ρεπορτάζ στο αυριανό φύλλο της «Ε»

