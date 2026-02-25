Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Με πτήση από Ζυρίχη ξεκινά την Παρασκευή η τουριστική σεζόν

Με πτήσεις της Edelweiss από Ζυρίχη μεθαύριο Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου στις 6 μ.μ. και της Aegean από Μόναχο την Κυριακή 1 Μαρτίου στις 5.45 μ.μ. ξεκινά η φετινή τουριστική σεζόν στο Αερολιμένα Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος». Πρόκειται για τις καθιερωμένες «πτήσεις έναρξης», που σηματοδοτούν την έναρξη της τουριστικής περιόδου, χωρίς όμως να αντανακλούν ακόμη πραγματική τουριστική κίνηση. Το 2026 το Αεροδρόμιο Καλαμάτας θα συνδέεται με 22 προορισμούς μέσω 31 απευθείας αεροπορικών συνδέσεων.

Η ουσιαστική λειτουργία της σεζόν ξεκινά από τα τέλη Μαρτίου. Από τις 29 έως τις 31 Μαρτίου εμφανίζεται ταυτόχρονα μεγάλος αριθμός δρομολογίων από ευρωπαϊκές πόλεις, όπως Φρανκφούρτη, Λονδίνο, Βιέννη και Παρίσι, ενώ μέσα στον Απρίλιο προστίθενται σταδιακά νέες συνδέσεις από Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία και Σκανδιναβία. Από εκείνο το σημείο και μετά το Αεροδρόμιο περνά από τη φάση των μεμονωμένων πτήσεων σε κανονική λειτουργία.

Τα στοιχεία του προγράμματος πτήσεων δείχνουν ότι η περίοδος Μάρτιος – Απρίλιος αποτελεί μεταβατικό στάδιο. Οι πτήσεις είναι λίγες και κυρίως εβδομαδιαίες, λειτουργώντας περισσότερο ως «άνοιγμα» της αγοράς και λιγότερο ως μαζική μετακίνηση επισκεπτών. Η τουριστική κίνηση αρχίζει να γίνεται ορατή από τον Μάιο, όταν προστίθενται οι περισσότερες γραμμές από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία και αυξάνεται αισθητά η συχνότητα των αφίξεων.

Η κορύφωση της δραστηριότητας καταγράφεται τους καλοκαιρινούς μήνες. Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο πραγματοποιείται ο μεγαλύτερος αριθμός δρομολογίων, με εβδομαδιαίες και διπλές εβδομαδιαίες αφίξεις από πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Στο διάστημα αυτό συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος των επιβατών της χρονιάς, γεγονός που δείχνει ότι η αεροπορική δραστηριότητα παραμένει έντονα εποχική.

Από τα μέσα Σεπτεμβρίου η κίνηση αρχίζει σταδιακά να μειώνεται, ενώ τον Οκτώβριο ολοκληρώνεται το πρόγραμμα των περισσότερων εταιρειών. Μέχρι τα τέλη του μήνα διατηρούνται λίγες μόνο πτήσεις, κυρίως προς κεντρική Ευρώπη, και ουσιαστικά η περίοδος κλείνει.

Το πρόγραμμα των δρομολογίων αποτυπώνει ένα αεροδρόμιο που λειτουργεί με σαφή εποχικό χαρακτήρα. Η τουριστική περίοδος διαρκεί περίπου επτά μήνες ημερολογιακά, όμως η κύρια επιβατική κίνηση συγκεντρώνεται σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα. Οι περισσότερες αφίξεις πραγματοποιούνται μέσα σε λίγες εβδομάδες του καλοκαιριού, κάτι που εξηγεί γιατί κάθε μικρή μεταβολή στον αριθμό των πτήσεων μεταφράζεται σε μεγάλη ποσοστιαία μεταβολή στα ετήσια στοιχεία.

Έτσι, παρότι η σεζόν ξεκινά συμβολικά από τον Φεβρουάριο, η πραγματική τουριστική δραστηριότητα στον Αερολιμένα Καλαμάτας αρχίζει ουσιαστικά την άνοιξη και κορυφώνεται στο μέσον του καλοκαιριού, όταν το σύνολο σχεδόν των διεθνών γραμμών βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία.

Σε δημοσίευση της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη φετινή τουριστική σεζόν ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός, δήλωσε: «Η Πελοπόννησος εξελίσσεται σε έναν ολοένα και πιο ισχυρό διεθνή προορισμό. Με αυξημένες επενδύσεις στην προβολή, στρατηγικές συνεργασίες με αεροπορικές εταιρείες και σημαντικές εξελίξεις στο Αεροδρόμιο Καλαμάτας, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη, περισσότερες αφίξεις και ουσιαστικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες».

Ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Θάνος Μιχελόγγονας, ανέφερε: «Η αύξηση των συνδέσεων και των αφίξεων αποτελεί αποτέλεσμα μιας συνεκτικής στρατηγικής marketing που υλοποιείται συστηματικά τα τελευταία χρόνια. Μέσα από συνεργασίες με αεροπορικές εταιρείες και στοχευμένες καμπάνιες, οι οποίες βασίζονται σε εκτενή ανάλυση δεδομένων και σχετικές προβλέψεις, ενισχύουμε τη διεθνή παρουσία της Πελοποννήσου, διευρύνουμε τις αγορές προέλευσης και δημιουργούμε τις βάσεις για ένα πιο ανθεκτικό και ποιοτικό μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης».

Στον πίνακα οι προγραμματισμένες πτήσεις σύμφωνα με έρευνα της «Ε» στις ιστοσελίδες των αεροπορικών εταιρειών. Η ταξινόμηση έχει γίνει με βάση την ημερομηνία έναρξης των δρομολογίων Οι ταξιδιώτες πρέπει να ενημερώνονται για τα τις πτήσεις από τις επίσημες ιστοσελίδες των εταιρειών γιατί ο προγραμματισμός των πτήσεων μπορεί να αλλάξει.