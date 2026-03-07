Αντίστροφη μέτρηση για την παραχώρηση του Αεροδρομίου Καλαμάτας

Θέμα εβδομάδων ή και ημερών θεωρείται πλέον η κύρωση από τη Βουλή της σύμβασης παραχώρησης του Αεροδρομίου Καλαμάτας, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας ypodomes.com .

Η εξέλιξη αυτή ουσιαστικά ανοίγει τον δρόμο για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την ανάληψη της διαχείρισης από τον παραχωρησιούχο.

Υπενθυμίζεται ότι ο διευθυντής ανάπτυξης της Fraport Greece Γιώργος Βήλος έχει ήδη ανακοινώσει πως τον Απρίλιο ο παραχωρησιούχος αναμένεται να αναλάβει τη διαχείριση του Αερολιμένα Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος».

Αναλυτικά το ρεπορτάζ της ιστοσελίδας ypodomes.com αναφέρει:

«Προς ολοκλήρωση οδεύει ο διαγωνισμός για την παραχώρηση για 40 έτη του αεροδρομίου Καλαμάτας. Σύμφωνα με πηγές από το Υπερταμείο το επόμενο διάστημα αναμένεται να κατατεθεί προς κύρωση από τη Βουλή η σύμβαση παραχώρησης.

Ανάδοχο είναι το σχήμα FRAPORT AG – DELTA AIRPORT INVESTMENTS Α.Ε. – ΠΗΛΕΑΣ Α.Ε. με το δικαίωμα διοίκησης, διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και εκμετάλλευσης του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας «Καπετάν Βασ. Κωνσταντακόπουλος».

Η Οικονομική Προσφορά ανέρχεται συνολικά στα €45,2 εκατ., εκ των οποίων τα €45 εκατ. θα καταβληθούν στην αρχή της περιόδου παραχώρησης, ενώ οι συνολικές ροές προς το Υπερταμείο αναμένεται να ξεπεράσουν τα €71 εκατ. κατά τη διάρκεια της παραχώρησης, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη του επενδυτή στις προοπτικές του έργου.

Επιπλέον, ο επενδυτής δεσμεύεται να πραγματοποιήσει επενδύσεις ύψους €28,3 εκατ. ευρώ κατά την πρώτη τριετία της παραχώρησης, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Επέκταση και αναβάθμιση του αεροσταθμού, καθώς και κατασκευή νέου χώρου στάθμευσης αεροσκαφών σε απαλλοτριωμένη έκταση περίπου 50 στρεμμάτων.

Υποδομές τεχνολογίας (IT Infrastructure).

Καταστήματα λιανικής (Duty Free) και εστίασης (F&B).

Σημειώνεται επίσης ότι το Υπερταμείο θα αποκτήσει, άνευ ανταλλάγματος, το 10% του μετοχικού κεφαλαίου του Παραχωρησιούχου από τους αρχικούς μετόχους».