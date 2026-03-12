Προχωρά ο οδικός άξονας Καλαμάτα - Μεθώνη: Η πρώτη ασφαλτόστρωση στο Ασπρόχωμα – Μεσσήνη

Πρόκειται για την πρώτη ασφαλτόστρωση που γίνεται στο σημαντικό οδικό έργο της Μεσσηνίας, το οποίο υλοποιείται με πολύ καλούς ρυθμούς, με εντατικές εργασίες καθημερινά σε αρκετά μέτωπα, από το Ασπρόχωμα μέχρι και πριν την Πύλο.

Με την ασφαλτόστρωση αυτή προγραμματίζεται να δοθεί στην κυκλοφορία το τμήμα από το νέο διευρυμένο κυκλικό κόμβο στο διεθνές αεροδρόμιο Καλαμάτας έως και του “Παναγάκια”, κάτω από τη σιδηροδρομική γραμμή, στην κατεύθυνση από τη Μεσσήνη προς την Καλαμάτα. Και αυτό για να ξεκινήσουν οι παρεμβάσεις βελτίωσης στον υφιστάμενο δρόμο, στην κατεύθυνση προς Μεσσήνη, όπου, κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τη μία λωρίδα κυκλοφορίας.

Στο μεταξύ, έχει ξεκινήσει η προεργασία για την κατασκευή της νέας γέφυρας στον Πάμισο, που θα κατασκευαστεί 60 με 80 μέτρα νότια της υφιστάμενης.

Στην ίδια περιοχή σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της παράκαμψης Μεσσήνης και στο τμήμα αμέσως μετά τον Πάμισο.

