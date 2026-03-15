Αναβάθμιση πυροπροστασίας στον Ναό του Επικούριου Απόλλωνα

Σύμβαση για την ανάθεση υπηρεσιών εκπόνησης μελέτης για την αναβάθμιση του συστήματος πυροπροστασίας του αρχαιολογικού χώρου του Ναού Επικούριου Απόλλωνα, ποσού 10.500 ευρώ, υπέγραψε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ολυμπίας.

Σύμφωνα με τη σύμβαση, ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, που ορίζεται σε 6 μήνες από την υπογραφή, δηλαδή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου.