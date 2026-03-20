Πρόταση για ενεργειακή αναβάθμιση 3ου Δημοτικού Σχολείου Μεσσήνης

Την υποβολή της πρότασης με τίτλο “Ενεργειακή Αναβάθμιση 3ου Δημοτικού Σχολείου Μεσσήνης”, προϋπολογισμού 530.000 ευρώ, στο πρόγραμμα “Πελοπόννησος” της Περιφέρειας, ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή.

Με την ίδια απόφαση εξουσιοδοτεί τον δήμαρχο Γιώργο Αθανασόπουλο να υπογράψει κάθε απαιτούμενο έγγραφο, που θα χρειαστεί στο πλαίσιο της υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης. Και δήλωσε τη δέσμευση του Δήμου για την εξασφάλιση των απαιτούμενων χρηματοδοτικών πόρων και μηχανισμών για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας και συντήρησης για όλη την περίοδο αναφοράς (15 έτη).

Οσον αφορά το πρόγραμμα και την πρόσκληση που ο Δήμος Μεσσήνης υποβάλει την πρόταση για το 3ο Δημοτικό της πόλης, στην εισήγηση αναφέρεται:

“Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Πελοπόννησος» της Περιφέρειας Πελοποννήσου εξέδωσε την με α.π. 46654/13-02-2026 πρόσκληση υποβολής προτάσεων, με την οποία ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου καλεί τους δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου να υποβάλλουν σχετική πρόταση χρηματοδότησης στο «Πρόγραμμα Πελοπόννησος», στα πλαίσια της υποδράσης 4.ii.2.3 «Δημιουργία ή/και επέκταση, ή/και εκσυγχρονισμός κτηριακών υποδομών μονάδων πρωτοβάθμιας (περιλαμβανομένων των ολοήμερων σχολείων και ειδικών σχολείων) ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης- προγραμματικός σχεδιασμός ΠΠ 2021-2027».

Στόχος της παρούσας είναι η χρηματοδότηση για την αναβάθμιση κτιριακών υποδομών μέσω επέκτασης ή/και ανέγερσης νέων κτηρίων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης”.