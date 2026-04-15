Δεκτή η ένσταση του ανάδοχου για το Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι

Το ποσό του 1.400.516,54 ευρώ φθάνει το σύνολο των αναθεωρήσεων, που δικαιούται η ανάδοχος εταιρεία “Γ. Πετρής ΑΤΕ” μέχρι και τον 20ο λογαριασμό, για το έργο βελτίωσης του εθνικού δρόμου Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι, σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Υποδομών Χρίστου Δήμα, με την οποία έγινε αποδεκτή η ένσταση του αναδόχου.

Εργο βελτίωσης σημαντικό, αλλά πολύπαθο που υλοποιείται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Οπως αναφέρεται, “η απόφαση αυτή κοινοποιείται στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία οφείλει να μεριμνήσει για την αμελλητί κοινοποίησή της και προς στον Ανάδοχο, ενημερώνοντάς μας σχετικά”.

Η ένσταση του αναδόχου στρεφόταν “κατά του 20ου αρνητικού λογαριασμού, στον οποίο δεν περιλαμβάνονταν προηγούμενες εγκεκριμένες και εξοφλημένες αναθεωρήσεις εργασιών, καθώς και όλες οι εγκεκριμένες αναθεωρήσεις των υπολοίπων εγκεκριμένων εκτελεσθεισών εργασιών, που περιλαμβάνονται από τον 14ο εγκεκριμένο λογαριασμό μέχρι και τον 20ο λογαριασμό”.

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται:

“* Ιστορικό της σύμβασης: Στις 24.01.2022 υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και της αναδόχου Κ/Ξ, ποσού 10.762.497,30 ευρώ, περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., με συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου 24 μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι την 24.01.2024, προθεσμία η οποία έχει παραταθεί έως 31.03.2026.

* Ιστορικό της διαφωνίας: Μέχρι τις 07.10.2025 η υπηρεσία ενέκρινε και εξόφλησε 19 λογαριασμούς. Στον 8ο έως και τον 13ο λογαριασμό περιλαμβάνονταν αναθεωρήσεις εργασιών, ποσού 1.079.321,40 ευρώ, τις οποίες έχει εγκρίνει και έχει εξοφλήσει η υπηρεσία και οι οποίες συμπεριλαμβάνονται σε όλους τους εγκεκριμένους λογαριασμούς μέχρι και τον 19ο εγκεκριμένο λογαριασμό.

Στις 19.12.2025, κατόπιν υποδείξεως της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος

«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» η υπηρεσία συνέταξε τον προσβαλλόμενο με την υπό κρίση ένσταση 20ο αρνητικό λογαριασμό του έργου, χωρίς την υπογραφή της αναδόχου, ώστε, προκειμένου να προεγκριθεί από αυτή ο ανασυνταγμένος 6ος Α.Π.Ε. και 2η Σ.Σ.Ε. του έργου, στον 20ο αρνητικό λογαριασμό να μην περιλαμβάνονται προηγούμενες εγκεκριμένες και εξοφλημένες αναθεωρήσεις εργασιών, καθώς και όλες οι εγκεκριμένες αναθεωρήσεις των υπολοίπων εγκεκριμένων εκτελεσθεισών εργασιών, που περιλαμβάνονται από τον 14ο εγκεκριμένο λογαριασμό μέχρι και τον 20ο λογαριασμό. Ο εν λόγω 20ος αρνητικός λογαριασμός κοινοποιήθηκε στην ανάδοχο με το υπ’ αρ. πρωτ. 399638/19.12.2025 έγγραφο.

*Προς υποστήριξη των αιτημάτων της η ανάδοχος ισχυρίζεται συνοπτικά τα εξής: Η περικοπή της δαπάνης αναθεώρησης πραγματοποιήθηκε χωρίς καμία απολύτως αιτιολογία, που αποτελεί ουσιώδη τύπο της διαδικασίας που διασφαλίζει τη διαφάνεια στη έκδοση των ατομικών διοικητικών πράξεων, καθώς και τα δικαιώματα άμυνας του βλαπτομένου. Η παντελής έλλειψη αιτιολογίας στην προσβαλλόμενη καθιστά αδύνατο τον έλεγχό της και την καθιστά άκυρη. Η προσβαλλόμενη ερείδεται, όπως ρητά αναφέρει, στην παρ. 9 του άρθρου 152 του ν. 4412/2016,

όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 71 του ν. 4782/2021. Η ίδια παράγραφος του

άρθρου 152 όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή της και εφαρμόζεται στην παρούσα σύμβαση, ουδέν

αναφέρει περί σύνταξης αρνητικού λογαριασμού. Συνεπώς η προσβαλλόμενη στερείται νομικής βάσης και είναι ακυρωτέα. Σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016 η ανάδοχος δικαιούται αναθεωρήσεις των εργασιών του έργου. Σε κάθε δε περίπτωση προϋπόθεση για τη σύνταξη αρνητικού λογαριασμού αποτελεί η τεκμηριωμένη διαπίστωση ότι τα δεδομένα επί των οποίων στηρίχθηκαν οι προηγούμενοι εγκεκριμένοι, μετά από έλεγχο, λογαριασμοί είναι εσφαλμένα και ανακριβή. Εν προκειμένω δεν υπάρχει καμία κρίση περί Της ανακρίβειας των δεδομένων των προηγούμενων λογαριασμών, δοθέντος ότι η επίμαχη περικοπή έγινε χωρίς αιτιολογία. Οι αυθαίρετα αφαιρεθείσες αναθεωρήσεις έχουν εγκριθεί και εξοφληθεί και συμπεριλαμβάνονται σε όλους τους προηγούμενους λογαριασμούς, μέχρι και τον 19ο εγκεκριμένο λογαριασμό και οι αναθεωρήσεις που δεν έχει συμπεριλάβει και εγκρίνει αφορούν τις υπόλοιπες εγκεκριμένες εργασίες που περιλαμβάνονται στον 14ο εγκεκριμένο λογαριασμό μέχρι και τον 20ο λογαριασμό. Η Υπηρεσία αυθαίρετα στον εγκριθέντα 20ο λογαριασμό που συνέταξε και υπέγραψε χωρίς

τη συναίνεση της αναδόχου, δεν συμπεριέλαβε όλες τις εγκεκριμένες αναθεωρήσεις, ύψους 321.195,14 ευρώ, που αφορούν όλες τις υπόλοιπες εγκεκριμένες εργασίες από τον 14ο εγκεκριμένο λογαριασμό μέχρι και τον 20ο εγκεκριμένο λογαριασμό

* Η αρμόδια Υπηρεσία με την εισήγησή της αναφέρει ότι από τα στοιχεία του φακέλου της εργολαβικής σύμβασης προκύπτουν ότι η υπόψη ένσταση της αναδόχου πληροί τις προϋποθέσεις του ν.4412/2016 και κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, εισηγείται η κρινόμενη ένσταση του αναδόχου να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί – τροποποιηθεί ο 20ος αρνητικός λογαριασμός, κατά το μέρος που αφορά τις εγκεκριμένες και πληρωμένες αναθεωρήσεις εργασιών (που περιλαμβάνονταν στον 8ο

έως και τον 13ο λογαριασμό ποσού 1.079.321,40 ευρώ) και δεν συμπεριλήφθηκαν σε αυτόν, καθώς και των αναθεωρήσεων που έχουν εγκριθεί από τον 14ο μέχρι και τον 20ο λογαριασμό ποσού 321.195,14 ευρώ. Συνολικά, το σύνολο των αναθεωρήσεων, που δικαιούται η ανάδοχος μέχρι και τον 20ο λογαριασμό, προσδιορίζεται στο ποσό των 1.400.516,54 ευρώ.

* Από την ισχύουσα νομοθεσία, την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας, τον φάκελο του έργου και όσα αναπτύχθηκαν κατά την εξέταση της ένστασης, προκύπτει ότι το υπόψη έργο εμπίπτει στις ρυθμίσεις του ανωτέρω νόμου 5290/2026 και συνεπώς η Υπηρεσία πρέπει να εφαρμόσει τις διατάξεις αυτές, ακυρώνοντας – τροποποιώντας τον 20ο αρνητικό λογαριασμό”.

Γ.Σ.