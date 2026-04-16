Απόφαση για τις αρχαιολογικές εργασίες στο Φιλιατρά - Γαργαλιάνοι

Παράταση μέχρι το τέλος του 2026, της απασχόλησης επιστημονικού και προσωπικού λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών, για τις ανάγκες του έργου βελτίωσης της εθνικής οδού στο τμήμα Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι, ενέκρινε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.

Πρόκειται για μία ΠΕ αρχαιολόγο, μία ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού και δύο ΔΕ εργατοτεχνίτες.

Στην απόφαση παράτασης αναφέρεται: “Ο χρόνος εργασίας καθορίζεται σε 40 ώρες την εβδομάδα ήτοι επί πενθημέρου εβδομαδιαίας εργασίας 8 ώρες την ημέρα. Απαγορεύεται η απασχόληση του προσωπικού αυτού σε εργασίες άσχετες με εκείνες για τις οποίες προσλαμβάνεται. Μετά τη συμπλήρωση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, και εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι παράτασης το προσωπικό αυτό απολύεται αυτοδίκαια από την Υπηρεσία χωρίς καμία αποζημίωση από την αιτία αυτή και χωρίς άλλη ειδοποίηση”.