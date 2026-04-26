Παράταση για έργο αντιπλημμυρικής προστασίας Παμίσου

Πέμπτη παράταση για 4 μήνες, μέχρι τις 27 Ιουλίου, ενέκρινε ο υπουργός Υποδομών Χρίστος Δήμας, της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης της σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο “Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου από το φράγμα Άρι – Μεσσήνη - εκβολές στη θάλασσα και μελέτες περιβαλλοντικής αξιοποίησης εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης, καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης”.

Να επισημάνουμε ότι η σύμβαση με την ανάδοχο σύμπραξη γραφείων μελετών για την ανάθεση των μελετών υπεγράφη στις 26 Ιουλίου 2018 και η αρχική συμβατική συνολική προθεσμία για την εκπόνησή τους ήταν 24 μήνες(!), δηλαδή μέχρι τις 26 Ιουλίου 2020(!).

Μέχρι τώρα οι μελέτες που έχουν εγκριθεί για το σημαντικό αντιπλημμυρικό κι έργο ανάπλασης, είναι:

- Τον Ιούνιο του 2020: Η υδρολογική και η τοπογραφική μελέτη, η προκαταρκτική έρευνα χώρων ανάπλασης, η κυματική, η ακτομηχανική και η γεωλογική μελέτη.

- Τον Μάρτιο του 2022: Η γεωτεχνική μελέτη (παρουσίαση και αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών).

- Τον Νοέμβριο του 2023: Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής οι περιβαλλοντικοί όροι.

- Τον Ιούνιο του 2025 οι παρακάτω μελέτες του 1ου σταδίου: Μελέτες υδραυλικών έργων (οριστική μελέτη διευθέτησης ποταμού Πάμισου από το φράγμα Άρι έως εκβολές, έλεγχος υφιστάμενου φράγματος επί του ποταμού Πάμισου, προμελέτη νέου ρουφράκτη επί του ποταμού Πάμισου, προμελέτη διευθέτησης ρέματος Μπούκας και συμβαλλόντων ρεμάτων). Προμελέτες συγκοινωνιακών έργων (πεζόδρομου – ποδηλατόδρομου, υφιστάμενης εθνικής οδού Πύλου – Καλαμάτας, τοπικής οδού οικισμού Αίπειας επί του ποταμού Άρι, οδού σύνδεσης νέου ρουφράκτη επί του ποταμού Πάμισου). Στατικές προμελέτες γεφυρών (νέος ρουφράκτης επί του ποταμού Πάμισου, εθνικής οδού επί του ποταμού Πάμισου, οικισμού Αίπειας επί του ποταμού Άρι, πεζογέφυρα επί του ποταμού Πάμισου). Προμελέτες Η/Μ έργων (εγκαταστάσεων νέου ρουφράκτη επί του ποταμού Πάμισου, ηλεκτροφωτισμού πεζόδρομου – ποδηλατόδρομου, ηλεκτροφωτισμού οδικών έργων και γεφυρών, περιοχής ανάπλασης και πεζογέφυρας ποταμού Πάμισου). Γεωτεχνικές μελέτες θεμελίωσης (γέφυρας εθνικής οδού επί του ποταμού Πάμισου, νέου ρουφράκτη επί του ποταμού Πάμισου, γέφυρας οικισμού Αίπειας επί του ποταμού Άρι, πεζογέφυρας επί του ποταμού Πάμισου).

- Τον Νοέμβριο του 2025: Η προμελέτη προσήνεμου μώλου.

Γ.Σ.