Ξεκίνησε το έργο βελτίωσης του δρόμου της Μάνης - Στο τμήμα από το “Φωτεινή” έως τη διασταύρωση προς Κιτριές

Ξεκίνησε χθες το έργο βελτίωσης – συντήρησης του δρόμου της Μάνης, στο τμήμα από τον κόμβο του ξενοδοχείου “Φωτεινή” έως τη διασταύρωση προς Κιτριές (στο “Messinian Bay”), προϋπολογισμού 800.000 ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου 2021-2025.

Αυτοψία στο έργο πραγματοποίησε ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος, συνοδευόμενος από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεόδωρο Γιαννόπουλο και υπηρεσιακούς παράγοντες.

Η εργολαβία υλοποιεί εργασίες απόξεσης του παλαιού ασφαλτοτάπητα, αφού προηγουμένως ολοκληρώθηκαν οι εργασίες καθαρισμού του οδοστρώματος. Το επόμενο βήμα είναι η διάστρωση ισοπεδωτικής και αντιολισθηρής στρώσης κυκλοφορίας, στο τμήμα από τον κόμβο “Φωτεινής” έως διασταύρωση προς Κιτριές, για συνολικό μήκος παρέμβασης περίπου 3 χιλιομέτρων.

Η μελέτη του έργου προβλέπει, επίσης, εργασίες διαγράμμισης και κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων κατά τμήματα.

Σε δηλώσεις του ο αντιπεριφερειάρχης Στ. Αναστασόπουλος παρατήρησε: “Επιδιώκουμε με στοχευμένες πράξεις τη βελτίωση της ποιότητας της οδικής κυκλοφορίας και του επιπέδου οδικής ασφάλειας. Ειδικά για το συγκεκριμένο έργο έχει ιδιαίτερη βαρύτητα η βελτίωση των κυκλοφορικών συνθηκών, διότι η 1η επαρχιακή οδός καταλήγει σε περιοχές με μεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον, έχει υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με αυξητική πορεία τους καλοκαιρινούς μήνες. Στόχος αποτελεί η ολοκλήρωση των ασφαλτικών εργασιών πριν την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου”.