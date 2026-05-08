Ξεκίνησε το έργο βελτίωσης του δρόμου της Μάνης - Στο τμήμα από το “Φωτεινή” έως τη διασταύρωση προς Κιτριές

Αυτοψία στο έργο πραγματοποίησε ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος, συνοδευόμενος από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεόδωρο Γιαννόπουλο και υπηρεσιακούς παράγοντες.
Η εργολαβία υλοποιεί εργασίες απόξεσης του παλαιού ασφαλτοτάπητα, αφού προηγουμένως ολοκληρώθηκαν οι εργασίες καθαρισμού του οδοστρώματος. Το επόμενο βήμα είναι η διάστρωση ισοπεδωτικής και αντιολισθηρής στρώσης κυκλοφορίας, στο τμήμα από τον κόμβο “Φωτεινής” έως διασταύρωση προς Κιτριές, για συνολικό μήκος παρέμβασης περίπου 3 χιλιομέτρων.
Η μελέτη του έργου προβλέπει, επίσης, εργασίες διαγράμμισης και κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων κατά τμήματα.
Σε δηλώσεις του ο αντιπεριφερειάρχης Στ. Αναστασόπουλος παρατήρησε: “Επιδιώκουμε με στοχευμένες πράξεις τη βελτίωση της ποιότητας της οδικής κυκλοφορίας και του επιπέδου οδικής ασφάλειας. Ειδικά για το συγκεκριμένο έργο έχει ιδιαίτερη βαρύτητα η βελτίωση των κυκλοφορικών συνθηκών, διότι η 1η επαρχιακή οδός καταλήγει σε περιοχές με μεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον, έχει υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με αυξητική πορεία τους καλοκαιρινούς μήνες. Στόχος αποτελεί η ολοκλήρωση των ασφαλτικών εργασιών πριν την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου”.