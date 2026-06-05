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Παρασκευή, 05 Ιουνίου 2026 19:03

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ανισόπεδο κόμβο του περιφερειακού της Καλαμάτας

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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ανισόπεδο κόμβο του περιφερειακού της Καλαμάτας

Navarino Agora

 

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τα υπάρξουν για τέσσερις ημέρες την προσεχή εβδομάδα στον ανισόπεδο κόμβο Καλαμάτας της περιφερειακής οδού, λόγω εργασιών συντήρησης στη Χ.Θ. 239,5 του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη.

Ειδικότερα με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας από τις 6 το πρωί της Δευτέρας 8 Ιουνίου έως τις 10 το βράδυ της Τρίτης 9 Ιουνίου, στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα, θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός του κλάδου εξόδου του Ανισόπεδου Κόμβου Καλαμάτας και η κυκλοφορία των οχημάτων κατά μήκος του κυρίως άξονα του αυτοκινητοδρόμου θα διεξάγεται κανονικά ενώ η σύνδεση του αυτοκινητοδρόμου με το κέντρο της πόλης της Καλαμάτας και με την οδό Αρτέμιδος θα γίνεται μέσω του κυκλικού κόμβου Σπάρτης.

Ακολούθως από τις 6 το πρωί της Πέμπτης 11 Ιουνίου έως και τις 10 το βράδυ της Παρασκευής 12 του μήνα, στην κατεύθυνση προς Αθήνα, θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός του κλάδου εισόδου του Ανισόπεδου Κόμβου Καλαμάτας και η κυκλοφορία κατά μήκος του κυρίως άξονα του αυτοκινητοδρόμου θα διεξάγεται κανονικά ενώ η σύνδεση του κέντρου της πόλης της Καλαμάτας και της οδού Αρτέμιδος με τον αυτοκινητόδρομο θα γίνεται μέσω του κυκλικού κόμβου Σπάρτης.

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